Britanska ministrica vanjskih poslova Yvette Cooper izjavila je u četvrtak da je izraelsko bombardiranje Libanona "dubinski štetno" i da ono riskira destabilizaciju primirja između Sjedinjenih Država i Irana
Britanska ministrica: Izraelski napadi na Libanon riskiraju destabilizaciju primirja
"Želimo da Libanon bude uključen u primirje", rekla je za Times Radio. "Želimo da se ono proširi na Libanon jer će u suprotnom to destabilizirati cijelu regiju."
"Ta eskalacija koju smo jučer vidjeli iz Izraela bila je dubinski štetna, želimo vidjeti kraj neprijateljstava."
Velika Britanija, koja se suočila s teškim kritikama američkog predsjednika Donalda Trumpa zbog toga što nije pružila veću podršku ratu Washingtona protiv Irana, nastojala je pomoći u obrani svojih saveznika u Zaljevu i sada surađuje s drugim zemljama u pronalaženju načina za ponovno otvaranje ključnog Hormuškog tjesnaca.
Na pitanje o napetostima s ključnim saveznikom, SAD-om, Cooper je rekla da je moguće da London ostane blizak Washingtonu, a istovremeno zauzme drugačiji pristup u regiji. No, rekla je da je neka Trumpova retorika, uključujući i prijetnje uništenjem iranske civilizacije, bila opasna.
„Mislim da je retorika koju smo vidjeli potpuno pogrešna“, rekla je za Sky News. „Takva eskalirajuća retorika može imati eskalirajuće posljedice.“
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+