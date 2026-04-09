Britanska ministrica: Izraelski napadi na Libanon riskiraju destabilizaciju primirja

"Želimo da Libanon bude uključen u primirje", rekla je za Times Radio. "Želimo da se ono proširi na Libanon jer će u suprotnom to destabilizirati cijelu regiju."

"Ta eskalacija koju smo jučer vidjeli iz Izraela bila je dubinski štetna, želimo vidjeti kraj neprijateljstava."

Velika Britanija, koja se suočila s teškim kritikama američkog predsjednika Donalda Trumpa zbog toga što nije pružila veću podršku ratu Washingtona protiv Irana, nastojala je pomoći u obrani svojih saveznika u Zaljevu i sada surađuje s drugim zemljama u pronalaženju načina za ponovno otvaranje ključnog Hormuškog tjesnaca.

Na pitanje o napetostima s ključnim saveznikom, SAD-om, Cooper je rekla da je moguće da London ostane blizak Washingtonu, a istovremeno zauzme drugačiji pristup u regiji. No, rekla je da je neka Trumpova retorika, uključujući i prijetnje uništenjem iranske civilizacije, bila opasna.

„Mislim da je retorika koju smo vidjeli potpuno pogrešna“, rekla je za Sky News. „Takva eskalirajuća retorika može imati eskalirajuće posljedice.“