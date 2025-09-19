Obavijesti

REGRUTACIJA

Britanska tajna služba okreće se mračnom internetu: Tražit će doušnike za pristup tajnama

U promotivnom videu koji prati objavu, navodi se da je temelj djelovanja MI6 bio osobni susret, ali da se sada okreću anonimnosti mračnog weba, mutnog dijela interneta sa skrivenim stranicama koje često koriste dileri droge, teroristi i seksualni zlostavljači djece

Britanski špijuni koristit će 'mračni internet' (dark web) za regrutiranje doušnika te za primanje tajnih informacija od agenata u Rusiji i diljem svijeta, priopćilo je u četvrtak britansko ministarstvo vanjskih poslova.

Tajna obavještajna služba, britanska špijunska agencija poznata kao MI6, koristit će 'dark web' portal pod nazivom Silent Courier, koji će ljudima omogućavati sigurno prosljeđivanje detalja o ilegalnim aktivnostima bilo gdje u svijetu ili da ponude vlastite usluge.

"Danas molimo one s osjetljivim informacijama o globalnoj nestabilnosti, međunarodnom terorizmu ili aktivnostima neprijateljskih državnih obavještajnih službi da sigurno kontaktiraju MI6 putem interneta", reći će šef MI6 Richard Moore kada u petak u Istanbulu formalno objavi planove u govoru. "Naša virtualna vrata su vam otvorena", reći će Moore, koji je prethodno pozivao Ruse da špijuniraju za Britaniju.

MI6, osnovan 1909., no službeno je priznato da postoji tek 1990-ih, obično djeluje u sjeni, a samo je njegov čelnik - poznat kao "C" - javno imenovani član službe.

Upute o korištenju portala bit će postavljene na YouTube kanal MI6-a, priopćilo je ministarstvo vanjskih poslova.

"Kako se svijet mijenja, a prijetnje s kojima se suočavamo množe, moramo osigurati da je Ujedinjeno Kraljevstvo uvijek korak ispred naših protivnika. Sada pojačavamo njihove napore najsuvremenijom tehnologijom kako bi MI6 mogao regrutirati nove špijune u Rusiji i diljem svijeta", rekla je ministrica vanjskih poslova Yvette Copper.

Vijest dolazi u trenutku kada se Moore, kojeg neki britanski mediji spominju kao mogućeg kandidata za mjesto sljedećeg britanskog veleposlanika u Washingtonu, priprema za odlazak ovog mjeseca sa čelne pozicije MI6 nakon pet godina. Zamijenit će ga Blaise Metreweli, prva žena na čelu te agencije.

