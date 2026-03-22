Obavijesti

News

Komentari 2
KOMENTIRAO I TRUMPA

Britanski ministar: Nemamo dokaz da Iran raketama cilja Europu. Ne želimo rat

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Profimedia

U subotu su Izraelske obrambene snage na društvenim mrežama objavile da Iran ima rakete "koje mogu dosegnuti London, Pariz ili Berlin"

Britanski ministar Steve Reed u nedjelju je rekao da ne postoji procjena kojom bi se potkrijepile tvrdnje o tomu da Iran planira napasti Europu balističkim raketama ili da uopće ima kapacitete za takvo nešto.

Iran odgovorio Trumpu i objavio popis meta: Pogledajte kartu!
- Ne postoji procjena koja bi potkrijepila ono što se govori. Nemam informacija ni o kakvoj procjeni da oni uopće pokušavaju ciljati prema Europi, a kamoli da bi to mogli kad bi i pokušali - rekao je Reed.

U zasebnom intervjuu za Sky News Reed je rekao da je američki predsjednik Trump govorio u svoje ime kad je zaprijetio da će "uništavati" iranske elektrane ne otvori li Teheran u potpunosti Hormuški tjesnac u roku od 48 sati.

Trump: Iran ima 48 sati, inače ću uništiti sve elektrane. Iran: Evo što ćemo napraviti...
Na pitanje da definira stajalište Velike Britanije o Trumpovu roku, Reed je odgovorio: "Američki predsjednik sasvim je sposoban govoriti u svoje ime i stati u obranu onoga ono što izjavljuje."

- Nećemo biti uvučeni u rat, ali ćemo zaštititi vlastite interese u regiji. Surađivat ćemo sa svojim saveznicima da bismo smanjili intenzitet ovakve situacije - zaključio je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026