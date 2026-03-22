Obavijesti

News

Komentari 0
RAT NA BLISKOM ISTOKU

FOTO Iran objavio popis meta. Pogledajte kartu...

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: 1 min
FOTO Iran objavio popis meta. Pogledajte kartu...
1
Foto: twitter

Na ilustraciji je prikazana karta Perzijskog zaljeva s označenim velikim elektranama i energetskim postrojenjima

Iranska državna novinska agencija Mehr uputila je oštro upozorenje o posljedicama mogućeg napada na energetsku infrastrukturu zemlje, naglasivši da bi takav potez imao posljedice za cijelu regiju, piše iranska agencija Mehr.

U poruci se navodi da će, u slučaju i "najmanjeg napada na električnu infrastrukturu Islamske Republike Iran, cijela regija biti gurnuta u mrak".

Foto: twitter

Na grafici na perzijskom jeziku stoji poruka "Recite zbogom struji". Na ilustraciji je prikazana karta Perzijskog zaljeva s označenim velikim elektranama i energetskim postrojenjima u državama poput Saudijske Arabije, Katara, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Bahreina, uz navode o njihovoj vrsti i kapacitetu.

U tekstu na dnu grafike navodi se da se 70 do 80 posto velikih elektrana u regiji nalazi uz obalu Perzijskog zaljeva te da je velik dio te infrastrukture udaljen manje od 50 kilometara od mora, zbog čega je, kako se tvrdi, u dometu iranskih projektila. 

Podsjetimo, iranska vojska objavila je ranije danas da će ciljati energetsku infrastrukturu i postrojenja za desalinizaciju u regiji ako Donald Trump ostvari svoje prijetnje uništenjem iranskih termoelektrana.

- Ako neprijatelj napadne iransku naftnu i energetsku infrastrukturu, meta će biti sva energetska, informacijska i infrastruktura za desalinizaciju koja pripada Sjedinjenim Državama i režimu u regiji - rekao je Khatam al-Anbiya, glasnogovornik operativnog zapovjedništva vojske, u izjavi koju je objavila novinska agencija Fars.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026