Napravila glupost u Dubaiju, dobila je doživotan zatvor! Mama je sad pokušava izvući

Mia O'Brien (23) iz Huytona u Liverpoolu nalazi se u središnjem gradskom zatvoru u Dubaiju dok njezina shrvana majka moli za pomoć putem prikupljanja sredstava. Obitelj nije željela otkriti zbog čega je O'Brien završila u tamnici do kraja života, poznato je samo da se našla u toj situaciji zbog nevjerojatne gluposti, piše The Sun.

U Emiratima su doživotne kazne rezervirane za kaznena djela poput trgovine i posjedovanja droge, ubojstva ili pokušaja ubojstva, trgovine ljudima i aktivnosti povezane s terorizmom.

- Mia je dobila doživotnu kaznu u Dubaiju i sada je u središnjem zatvoru. Kao što vjerojatno možete zamisliti, kao njezina majka sam potpuno shrvana. Nisam vidjela svoju kćer od prošlog listopada - rekla je shrvana majka Danielle.

- Mia ima samo 23 godine i nikada u životu nije učinila ništa loše. Ona je mlada djevojka koja je upisala studij prava, ali se nažalost našla u lošem društvu i napravila vrlo glupu pogrešku zbog koje sada snosi posljedice. Zato vas samo molim – ako možete donirati bilo što, čak i samo jednu funtu, to bi nam jako pomoglo i bila bih vam neizmjerno zahvalna. Hvala vam od srca - napisala je njena majka na GoFundMe stranici.