Obavijesti

News

Komentari 0
NEVJEROJATNO

Napravila glupost u Dubaiju, dobila je doživotan zatvor! Mama je sad pokušava izvući

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 1 min
Napravila glupost u Dubaiju, dobila je doživotan zatvor! Mama je sad pokušava izvući
5
Foto: GoFundMe

U Emiratima su doživotne kazne rezervirane za kaznena djela poput trgovine i posjedovanja droge, ubojstva ili pokušaja ubojstva, trgovine ljudima i aktivnosti povezane s terorizmom

Mia O'Brien (23) iz Huytona u Liverpoolu nalazi se u središnjem gradskom zatvoru u Dubaiju dok njezina shrvana majka moli za pomoć putem prikupljanja sredstava. Obitelj nije željela otkriti zbog čega je O'Brien završila u tamnici do kraja života, poznato je samo da se našla u toj situaciji zbog nevjerojatne gluposti, piše The Sun.

Foto: GoFundMe

U Emiratima su doživotne kazne rezervirane za kaznena djela poput trgovine i posjedovanja droge, ubojstva ili pokušaja ubojstva, trgovine ljudima i aktivnosti povezane s terorizmom.

ELISE CHRISTIE FOTO Britanka ostavila klizaljke i bacila se na stranicu za odrasle i tvrdi da joj je to spasilo život
FOTO Britanka ostavila klizaljke i bacila se na stranicu za odrasle i tvrdi da joj je to spasilo život

 - Mia je dobila doživotnu kaznu u Dubaiju i sada je u središnjem zatvoru. Kao što vjerojatno možete zamisliti, kao njezina majka sam potpuno shrvana. Nisam vidjela svoju kćer od prošlog listopada - rekla je shrvana majka Danielle.

Foto: GoFundMe

 - Mia ima samo 23 godine i nikada u životu nije učinila ništa loše. Ona je mlada djevojka koja je upisala studij prava, ali se nažalost našla u lošem društvu i napravila vrlo glupu pogrešku zbog koje sada snosi posljedice. Zato vas samo molim – ako možete donirati bilo što, čak i samo jednu funtu, to bi nam jako pomoglo i bila bih vam neizmjerno zahvalna. Hvala vam od srca - napisala je njena majka na GoFundMe stranici.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Glumio tužnog muža, a bacio je u septičku jamu? 'Pitala sam je zašto ga ne ostavi, nije htjela'
HOROR U TENJI

Glumio tužnog muža, a bacio je u septičku jamu? 'Pitala sam je zašto ga ne ostavi, nije htjela'

R. R. (52) na društvenim mrežama pravio se zabrinut za svoju suprugu, ali policija ga je vrlo brzo stavila u središte istrage
EKSKLUZIVNO Beroš je i dalje zaposlen u Vinogradskoj! 'Zaboravili' su mu dati otkaz...
NEVJEROJATNO I SKANDALOZNO!

EKSKLUZIVNO Beroš je i dalje zaposlen u Vinogradskoj! 'Zaboravili' su mu dati otkaz...

Zagrebačka bolnica propustila mu je dati otkaz ugovora o radu kad je aktivirao 6+6. Suzdržavamo se od komentara, rekli su nam iz Ravnateljstva. Beroš se nedavno prijavio na natječaj u istoj bolnici...
FOTO Roditelji, oprez! Ovo su tajna značenja emotikona koje djeca koriste: Pogledajte listu
NA ŠTO PRIPAZITI

FOTO Roditelji, oprez! Ovo su tajna značenja emotikona koje djeca koriste: Pogledajte listu

Internet može biti vrlo opasan za našu djecu, poručuje Amit Kalley, osnivač organizacije "For working parents", koji je izdao upozorenje roditeljima o tajnim značenjima emotikona koje djeca, pogotovo ona iz generacije Z, koriste za prenošenje poruka. Napravio je periodni sustav emotikona kod kojih postoje dvostruka značenja, tablica je postala viralna, koriste je i škole u Ujedinjenom Kraljevstvu, pohvalila ju je i policija. Sve je krenulo zbog serije "Adolescence".... "Većina roditelja misli da su emotikoni nešto bezazleno", kaže Kelley , koji je više od desetljeća radio u školskom sustavu....

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025