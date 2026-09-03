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Brkić je prevezen helikopterom iz BiH. Imamo li svi pravo na tu pomoć? Pitali smo Ministarstvo

Piše Martina Pauček Šljivak,
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Brkić je prevezen helikopterom iz BiH. Imamo li svi pravo na tu pomoć? Pitali smo Ministarstvo
Foto: Pixsell//
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Pitanje se ponovno otvorilo nakon što je po hrvatskog državljanina Milijana Brkića, koji se liječio u Mostaru, poslan državni helikopter i prevezen je u Zagreb. Istodobno smo imali slučaj u kojem je pacijent u Čakovcu preminuo u čekaonici hitne.

Imaju li svi pacijenti pravo na istu zdravstvenu zaštitu? Pitanje se ponovno otvorilo nakon što je po hrvatskog državljanina Milijana Brkića, koji se liječio u Mostaru, poslan državni helikopter i prevezen je u Zagreb. Istodobno smo imali slučaj u kojem je pacijent u Čakovcu preminuo u čekaonici hitne.

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Komentari 41
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