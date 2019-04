Brkićev odvjetnik: 'Te informacije su konstruirali bešćutni ljudi'

U medijima se nagađa da je ispitan kao osumnjičenik, no u Ravnateljstvu policije vlada zakon šutnje. Njihov čelni čovjek Nikola Milina zbog tajnosti izvida ne otkriva taj podatak.

Prema medijskim navodima, drugi čovjek HDZ-a ispitan je jer je navodno presretao poštu svoje žene, koristeći usluge bivšeg MUP-ovog informatičara Franje Varge osumnjičenog u “aferi SMS”.

- Policija postupa po službenoj dužnosti, razmjenjuje sve informacije s Državnim odvjetništvom, kao i u svim drugim kriminalističkim istraživanjima prikuplja obavijesti od građana i ispituje, ako je potrebno, osumnjičenike - kaže Milina.

Ni Brkićev odvjetnik Ivo Farčić o tome ne otkriva ništa:

- Jedino što je izvjesno i što bi trebalo istražiti jest postoji li osnovana sumnja postojanja kaznenog djela curenja informacija iz državnih institucija - rekao je Farčić.

Kaže kako su ostale informacije navodni sadržaj policijskog spis u koji nema uvid.

- Sasvim sigurno je da su ove informacije konstruirane od izrazito bešćutnih ljudi, jer se u priču uvlači i obitelj Milijana Brkića. Teško možemo govoriti o motivima lažnih informacija - poručio je njegov odvjetnik.



Farčić ne želi davati legitimitet konstrukcijama koje se plasiraju u javnost. Karmen Brkić, bivša supruga drugog čovjeka HDZ-a na medijske navode nije imala komentara.



Brkić nije dodatno komentirao slučaj koji je dan ranije nazvao cirkusom te ustvrdio da je sramotno u što su pojedinci pretvorili državne institucije. Mario Poljak, odvjetnik Franje Varge potvrdio nam je da je njegov branjenik zbog novih okolnosti ponovno bio na ispitivanju i da se branio šutnjom. Ni on ne zna o čemu se radi ni s kakvim se dokazima raspolaže.

- Moj branjenik rekao je da su mu rekli kako može imati status svjedoka pokajnika. U meni je to probudilo sumnju jer u ovoj fazi istrage nitko ne može to nuditi. Po zakonu to mogu jedino DORH i Uskok prema jasno propisanoj zakonskoj proceduri - rekao je Poljak.

Varginom odvjetniku sve ovo izgleda malo traljavo, a čini mu se i ishitreno.

- Postavlja se i pitanje radi li se o novom političkom pritisku ili pritisku lokalne zajednice u Osijeku zbog nekih neistraženih i nerazjašnjenih činjenica od prije - kazao je Poljak koji čeka da mu se dostave dokazi, jer bez njih ne može ništa pametno reći.

Vargin odvjetnik izrazio je sumnju u pravilnost postupanja u ovom slučaju. Spona između Varge i Brkića, sumnja Pnuskok, je Blaž Curić, bivši vozač ministra Tomislava Tolušića i kum drugog čovjeka HDZ-a. Policija se o svemu oglasila priopćenjem. Potvrdili su da je kriminalističkim istraživanjem u aferi SMS utvrdili postojanje sumnji da su počinjena i druga kaznena djela i to iz domene kaznenih djela protiv računalnih sustava, programa i podataka, na štetu više ljudi.



Policija ne navodi imaju li osumnjičenike. Premijer Andrej Plenković ni ostali dužnosnici HDZ-a nisu željeli komentirati slučaj koji prepuštaju institucijama. S Brkićem se nije čuo, a smatra da to može naštetiti HDZ-ovoj kampanji za EU izbore jedino ako netko to želi konstruirati.

U javnosti se odmah počelo nagađati da je ovaj slučaj još jedan pokušaj bitke za prevlast u HDZ-u, budući da se već neko vrijeme priča kako se Andrej Plenković želi riješiti Brkićevih ljudi. No problem je ako se u tom ratu zloupotrebljavaju institucije. Tjednik Express na početku afere SMS pisao je o političarima, koji tvrde da ih godinama ucjenjuju paraobavještajci i to širenjem laži o njima i članovima obitelji.