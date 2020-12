Brm, brmmm: Malom Andreju pomogli oko nove kuće pa ga posjeli na motor, oduševio se

Nakon što smo objavili priču o trogodišnjem dječaku koji živi u kući od nepečene cigle prepunog glodavaca, cijela Hrvatska digla se na noge te se skupilo dovoljno novaca da im se kupi nova kuća

<p>Veselo je bilo u mjestu Ilača ove subote. Zbog Andreja (3) i njegove obitelji skupilo se nekoliko motorista koji su pomogli iskopati septičku jamu kraj kuće gdje će uskoro biti njegov novi dom. </p><p><strong>Pogledajte video: Žive u kući od blata punoj miševa</strong></p><h2>Žive u kući od blata</h2><p>Priča Andreja, dječaka s malformacijskim sindromom koji otežano hoda i govori, a s majkom Kristinom i ocem Mariom živi u kući od nepečene cigle u koju su se uvukli glodavci, dirnula je mnoga srca.</p><h2>Pokrenuli humanitarnu akciju, dobit će novi dom</h2><p>Pokrenula se humanitarna akcija kako bi se skupilo 60.000 kuna i kupila te opremila novija kuća u njihovu mjestu. </p><p>U samo dva dana skupljeno je i skoro tri puta više od potrebnog i prvi radovi oko nove kuće već su krenuli. </p><p>- Članovi Moto kluba Vukovar u subotu su dovršili septičku jamu kraj nove kuće. Čim su čuli za akciju, ponudili su da će oni riješiti iskopavanja i betoniranje septičke jame i to su danas i dovršili. Dečki su to za deset - rekao je <strong>Tomislav Baotić</strong>, jedan od organizatora humanitarne akcije. </p><p>Stiglo je nekoliko motociklista iz Vukovara i nekoliko iz Tovarnika i uz šaku smijeha lako su odradili posao.</p><p>I Andrej je isprobao motor. </p><p> </p><p>Baotić kaže da su u međuvremenu postavili laminate u novoj kući, u ponedjeljak ide priključak za vodu. </p><p>- Nadam se da će do Božića Andrej i obitelj useliti u novi dom, a najkasnije do kraja godine - kaže Baotić. </p><p>Pravnu papirologiju i kupoprodaju nekretnine, kaže Baotić, riješit će idući tjedan.</p><p>Tad bi nova kuća trebala i formalno pripasti obitelji Jakab za koju se skupljala pomoć. </p>