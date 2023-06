Brnabić o nestalima: 'Sve što je Hrvatska tražila od podataka, je dobila. Mi smo im sve predali'

Srbijanska premijerka Ana Brnabić i hrvatski premijer Andrej Plenković sreli su se danas te su u Subotici gdje je otvoreno novo sjedište Hrvatskog nacionalnog vijeća (HNV), Novinsko izdavačke ustanove „Hrvatska riječ“ i Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata, objekta koji se smatra novim centrom kulturnog i društvenog života hrvatske zajednice u Srbiji.

Plenković je istaknuo kako je s Brnabić pričao o otvorenim pitanjima, kao što su procesuiranje ratnih zločina, ali i problem nestalih.

Ana Brnabić je za RTL Danas rekla kako su sve podatke, koji su bili zahtjevani, predali.

- Sve što smo imali od podataka, mi smo to predali. Tako da moramo usporediti gdje se razlikuju te informacije, ali svakako smo bliži boljoj suradnji. Dobro je što je premijer Plenković došao u Republiku Srbiju i što je bio i u Sremskoj Mitrovici i u Subotici i što smo otvorili Hrvatski dom - rekla je Brnabić.

Ponovila je kako je Srbija dostavila svu potrebnu dokumentaciju.

- Prije dva dana su naši predstavnici Ministarstva vanjskih poslova imali sastanak u Zagrebu koji smo dogovorili premijer Plenković i ja, kad sam bila u Zagrebu - rekla je i dodala kako su predstavnici popisali sva otvorena pitanja i teme na kojima se dalje treba raditi.

- Ja sam rekla da je meni to posebno važno, a to su posmrtni ostaci 878 ljudi koji stoje i čekaju na identifikaciju u mrtvačnicama u Zagrebu, Osijeku i Rijeci i zaista mislim da Republika Hrvatska ima resurse da to napravi, završi identifikaciju i da na kraju krajeva krenemo s time - rekla je.

Na pitanje postoji li politička volja da Srbija da podatke u najkraćem roku kad Hrvatska do zatraži, Brnabić je rekla da da.

- Sve što je zatražila, sve su dobili. Ostajemo otvoreni i za sve ostalo - rekla je.