Brnjac traži više stanova i manje birokracije, EP usvojio izvješće o stambenoj krizi

Europski parlament na plenarnoj sjednici u Strasbourgu usvojio je Izvješće o stambenoj krizi u Europskoj uniji, jednom od najvećih socioekonomskih izazova današnje Europe. Rastuće cijene stanova i nedostatak priuštivog stanovanja sve više pogađaju mlade, obitelji srednjih primanja i lokalne zajednice diljem kontinenta, a usvajanje Izvješća pokazuje političku volju Europskog parlamenta da se na europskoj razini pronađu rješenja za taj problem.

Među ključnim zastupnicima koji su sudjelovali u izradi Izvješća bila je i hrvatska europarlamentarka Nikolina Brnjac, koordinatorica kluba EPP-a u Odboru za stambenu krizu. Kroz svoje amandmane istaknula kako je potrebno snažnije usmjeravanje europskih fondova nakon 2027. na stvarnu izgradnju stanova u novom europskom proračunu, potrebu za regulacijom kratkoročnog najma, važnost obnove zapuštenih industrijskih zona te jasan stav da EU treba pomoći u uklanjanju prepreka i stvaranju boljih uvjeta, a ne dodatno opterećivati tržište novim pravilima. U svom obraćanju na plenarnoj sjednici upozorila je kako se milijuni Europljana danas suočavaju s nesigurnošću oko stambenog pitanja.

- Mladi rade, obrazuju se i grade karijere, ali sve češće imaju osjećaj da je osiguravanje stambenog pitanja, koje je generacijama prije njih bilo normalno, danas postalo nedostižno. A bez doma nema ni obitelji, ni planiranja budućnosti, ni demografske stabilnosti- poručila je Brnjac.

Istaknula je i da Europa ima ozbiljan problem nedovoljne ponude stanova. Prema procjenama EK, u EU se godišnje izgradi oko 1,6 milijuna domova, dok je za zadovoljavanje potreba za priuštivim stanovanjem potrebno izgraditi još najmanje 650 tisuća dodatnih stanova svake godine.

Zbog toga je pozvala Europsku komisiju da što prije predstavi Paket za pojednostavljenje stanovanja, kojim bi se smanjila birokracija, ubrzala gradnja i obnova te pojednostavila pravila. Posebno je naglasila kako građevinske dozvole moraju postati potpuno digitalne i znatno brže, s ciljem da se izdaju u roku od 60 dana.

Brnjac je također istaknula potrebu mobiliziranja zemljišta za izgradnju priuštivih stanova te pojednostavljenja zakona na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini koji se odnose na prostorno planiranje i gradnju.

- Države članice trebaju koristiti i poticajne porezne okvire kako bi mladima i obiteljima olakšale pristup stanovanju, što Hrvatska već čini- rekla je.

Posebno se osvrnula i na problem kratkoročnog najma, naglasivši da je potrebno pronaći ravnotežu između razvoja turizma i prava lokalnog stanovništva na priuštivo stanovanje.

- Moramo se odgovorno uhvatiti u koštac s kratkoročnim najmom, ne kako bismo onemogućili turizam, nego kako bismo postigli ravnotežu: cilj je da turizam donosi razvoj, ali da lokalno stanovništvo može ostati živjeti u svojoj sredini- poručila je.

U raspravi se osvrnula i na istup zastupnika Marka Vešligaja iz SDP-a, navodeći kako je predsjednik njegove stranke mladima nedavno poručio da se trebaju pomiriti s najmom stanova.

- Građanima ne treba poruka da će cijeli život biti podstanari. Naš cilj mora biti omogućiti mladima da dođu do vlastitog doma. Istovremeno, u Zagrebu, gdje vlast čine Možemo i SDP, nakon pet godina mandata nije izgrađen niti jedan stan za priuštivo stanovanje“, istaknula je Brnjac. Podsjetila je i na mjere koje se već provode u Hrvatskoj, uključujući paket zakona koji je predstavio potpredsjednik Vlade i ministar Branko Bačić, kao i Zakon o priuštivom stanovanju koji je trenutačno u saborskoj proceduri. Uz to, navela je i javni poziv Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama za priuštivi najam praznih stanova te interes mladih za povrat poreza na prvu nekretninu, za što je zaprimljeno 4.729 zahtjeva.

Prema podacima koje je iznijela, trenutačno je u izgradnji 346 stanova, dok je još 515 stanova u fazi pripreme diljem Hrvatske, s ciljem izgradnje ukupno 8.000 stambenih jedinica za prodaju i najam do 2030. godine.

