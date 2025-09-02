Revolt je urodio plodom, resorno ministarstvo kompaniji je dalo rok da do danas brod odveze iz Hrvatske. Brod će isploviti, no gomile tog štetnog materijala i dalje će ostati na našim starim krovovima i fasadama
Brod će otići, ali ne i mnogi azbestni krovovi i fasade
Talijanski brod Moby Drea na kojem je 250 tona panela s azbestom, danas bi trebao napustiti Split i hrvatske teritorijalne vode. Azbestna saga traje od kraja srpnja, kad je brod stigao u Brodosplitovu luku na uklanjanje pregrada u putničkim kabinama, ispunjenih azbestom. Sve bi prošlo u tišini, “kuco”, kako to Splićani kažu, da se građani nisu pobunili i, dosad, organizirali nekoliko prosvjeda. Revolt je urodio plodom, resorno ministarstvo kompaniji je dalo rok da do danas brod odveze iz Hrvatske. Brod će isploviti, no gomile tog štetnog materijala i dalje će ostati na našim starim krovovima i fasadama, u infrastrukturi, posvuda. Azbest jest zabranjen u Hrvatskoj od 2006., ali je kao vrlo otporan, time i popularan, materijal masovno korišten u javnoj i privatnoj gradnji prije 40-50 godina. Svuda je oko nas, no ne postoje efikasni državni programi koji bi građanima financijski olakšali uklanjanje i zamjenu ekološkim boljim materijalima.
