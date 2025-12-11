Brod s migrantima prevrnuo se u Savi u Sl. Brodu: Ima i mrtvih

Prevrnuo se čamac u Savi u Slavonskom Brodu u četvrtak rano ujutro, potvrdili su za 24sata iz PU brodsko-posavske.

Policija je iz hladne rijeke izvukla više od deset ljudi, a kako doznajemo, riječ je o migrantima. Prema informacijama iz policije, najmanje jedna osoba je mrtva, a više njih su oživljavali. Unesrećeni su prevezeni u slavonskobrodsku Opću bolnicu "Dr. Josip Benčević".

- Za sada smo zaprimili 11 osoba koje trenutno zbrinjavamo. Više će se o njihovom zdravstvenom stanju znati nakon liječničke obrade koja je u tijeku - za Infopix kazao je ravnatelj brodske Bolnice, dr. Josip Samardžić.

Na terenu su bili vatrogasci, policija, Hitna i HGSS.