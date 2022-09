Brođanin Želimir će 'dočekati' uragan Ian: 'Grobna je tišina. I da želimo, ne možemo otići...'

Ide izravno na nas, evakuirano je sve što je uz obalu, Od Miamija do Tampe, oko 2,5 milijuna ljudi. I da želimo otići više ne možemo, nema letova, a još prije su rasprodane sve karte. Ceste su zakrčene, za izlaz iz Tampe prema sjeveru treba tri do pet sati. Ostajemo u kući, ovo predugo traje, kao nikada do sada - rekao je Želimir Mrgan, Brođanin koji živi na Floridi.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Kupili smo osnovne namirnice, vodu, tjesteninu, opskrbili smo se malim akumulatorima, baterijskim svjetiljkama, jer sigurno će biti prekid električne energije. More ne može doći do nas jer smo mi više u brdu, ali se plašimo drveća u blizini kuća - dodao je.

-Vani pada lagana kišica, još je mrak, grobna tišina, ništa se ne čuje...ne radi se pa nema ni automobila, vjetar je slab, nešto se osjeća u zraku, ne palimo TV jer previše je informacija, svaka tv kuća ima svoje viđenje pa to pomalo zbunjuje – kaže Želimir i dodaje da su na prozore stavili zaštite, koje bi u slučaju da vjetar nanese granje i druge predmete zaštitilo staklo.

Uragan Ian približava se u srijedu Floridi, a stanovnici floridske obale Meksičkog zaljeva ispraznili su police s namirnicama, zatrpali prozore daskama i evakuiraju se u skloništa.

Ian je ojačao u iznimno opasan uragan 4. kategorije, priopćio je u srijedu američki Nacionalni centar za uragane (NHC). No kasnije je objavio da se očekuje se da će Ian malo oslabiti kad stigne na kopno.

NHC je naveo da se Ian kreće oko 130 kilometara jugozapadno od Punta Gorde na Floridi s udarima vjetra od 250 kilometara na sat.

Najčitaniji članci