Brodica izgorjela na moru u Medulinu, širio se crni dim

Izgorio je brod na području Valmižeje kod Banjola u Medulinu, iznad kojih se izdizao gust, crn dim u nedjelju oko 14 sati. Na mjesto događaja odmah su upućeni pulski vatrogasci koji su tada započeli s gašenjem požara, a okolnosti požara se utvrđuju, piše IstraIN.

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Dojava o požaru zaprimljena je u 14.7 sati, a uzrok požara nije poznat, kao ni ima li ozlijeđenih osoba, potvrdila je PU istarska.

Po završetku očevida bit će poznato više informacija.