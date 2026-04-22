Broj imigranata u EU dosegnuo rekordnih 64,2 milijuna

Broj imigranata koji borave u Europskoj uniji popeo se na rekordnih 64,2 milijuna u 2025., što je porast od oko 2,1 milijun u odnosu na godinu prije, prema izvješću koje je u srijedu objavio Centar za istraživanje i analizu migracija pri RFBerlinu. Taj se broj uspoređuje s 40 milijuna u 2010., navodi se u izvješću, koje se poziva na podatke Eurostata i Agencije UN-a za izbjeglice.

Njemačka je i dalje zemlja članica s najvećim brojem stranog stanovništva s gotovo 18 milijuna osoba rođenih u inozemstvu, od kojih je 72 posto u radnoj dobi, dok je Španjolska zabilježila najbrži nedavni rast, s povećanjem oko 700.000, čime je broj stanovnika rođenih u inozemstvu porastao na 9,5 milijuna.

„Njemačka ostaje glavno odredište migranata u Europi, i u apsolutnom broju i, u značajnoj mjeri, u odnosu na broj stanovnika“, rekao je Tommaso Frattini, jedan od autora izvješća.

Studija navodi da su migracijski obrasci neravnomjerni diljem bloka, pri čemu se Luksemburg, Malta i Cipar suočavaju s većim udjelom imigranata u odnosu na veličinu stanovništva.

Zahtjevi za azil također su koncentrirani u određenim zemljama, pri čemu Španjolska, Italija, Francuska i Njemačka čine gotovo tri četvrtine svih zahtjeva. Njemačka ima i najveći ukupan broj izbjeglica, njih 2,7 milijuna.