Broj nezaposlenih u Hrvatskoj u travnju porastao za 15.000

Krajem travnja u Hrvatskoj je registrirano 158.795 nezaposlenih, što je u odnosu na ožujak više za 15,3 tisuće, a u odnosu na lanjski travanj više od 27,7 tisuća osoba pa je ovo prvi travanj u novijoj povijesti s rastom broja nezaposlenih na mjesečnoj razini te prvi od 2013. s rastom na godišnjoj razini, objavio je u srijedu HGK.

Iz Hrvatske gospodarske komore (HGK) u priopćenju podsjećaju da je travanj prvi cijeli mjesec u kojemu su se poslovanje i potrošnja odvijali u ograničenim uvjetima, veći dio mjeseca u karanteni, a tek u posljednjem tjednu s nešto blažim ograničenjima.

- U prvim je danima mjeseca bio vidljiv snažniji pritisak na burzu nezaposlenih, a promjena trenda prema ublažavanju dnevnoga rasta broja nezaposlenih nakon donošenja drugoga kruga mjera Vlade za očuvanje radnih mjesta", navode iz Komore, ocjenjujući kretanja na temelju podataka za prvih 28 dana travnja.

Po podacima koje iznose, 28. travnja broj nezaposlenih je dosegnuo 158.795, što je u odnosu na kraj ožujka 15.334, a u odnosu na prošlogodišnji travanj 27.705 nezaposlenih više.

- Stoga će ovo biti prvi travanj (barem u novijoj povijesti) u kojemu je broj nezaposlenih rastao na mjesečnoj razini te prvi travanj od 2013. godine u kojemu je zabilježen godišnji rast. Na osnovi rasta broja nezaposlenih do 28. travnja te procjeni za preostala dva dana u mjesecu, stopa nezaposlenosti mogla bi iznositi oko 9,6 posto odnosno jedan postotni bod više nego u ožujku, što će biti prvi očiti negativni gospodarski odraz epidemije koronavirusa na tržište rada - ističu iz Komore.

Kako se u sljedeća dva tjedna dalje postupno ukidaju ograničenja kretanja i poslovanja, u HGK očekuju i nastavak ublažavanja rasta broja ulazaka na evidenciju zbog prekida radnoga odnosa (mjere subvencija plaća trebale bi utjecati na zadržavanje većeg dijela zaposlenih barem do lipnja).

No, isto tako očekuju i održanje više razine nezaposlenosti zbog izostanka normalizacije sezonskoga zapošljavanja u ovoj godini. Tako će "uobičajena krivulja broja nezaposlenih s nizinom u sredini godine, ove godine biti znatno ravnija (ili u pesimističnijem scenariju uzlazna). Najviše će tome pridonijeti izostanak masovnijeg zapošljavanja u turizmu te dijelovima drugih djelatnosti koji su povezani s turizmom", navode iz Komore, potkrepljujući to podatkom da su od 1. do 28. travnja iz evidencije nezaposlenih zbog zapošljavanja u djelatnosti smještaja i ugostiteljstva izišle tek 424 osobe, tok je u prošlogodišnjem travnju to bilo 17 puta više (7.120 osoba).

Tema: Hrvatska