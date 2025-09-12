Obavijesti

NIZ NAPADA

Broj poginulih u izraelskim napadima na Jemen porastao na 46, ozlijeđeno je 165 ljudi
Jemensko ministarstvo zdravstva kojim upravljaju hutisti priopćilo je u četvrtak da je broj žrtava u izraelskim napadima od srijede na više mjesta u državi porastao na 46 poginulih, a 165 je osoba ranjeno

Izrael je u srijedu napao jemenski glavni grad Sanu i sjevernu pokrajinu al-Džaf, što je posljednji u nizu napada i protuudara između Izraela i hutista, skupine koju podržava Iran, kao dio posljedica rata u Gazi. "Napadi su izvedeni kao odgovor na napade koje predvodi teroristički režim hutista protiv Države Izrael, tijekom kojih su bespilotne letjelice i projektili zemlja-zemlja lansirani prema izraelskom teritoriju", priopćila je izraelska vojska.

Raniji su napadi na Sanu bili 30. kolovoza, u kojima su ubijeni premijer vlade koju vode hutisti i nekoliko ministara, u prvom takvom napadu usmjerenom na visoke dužnosnike.

"Nastavit ćemo udarati. Tko god nas napadne, uzvratit ćemo", izjavio je izraelski premijer Benjamin Netanyahu nakon posljednjih napada.

Ranije u četvrtak, izraelska vojska podijelila je da je presrela raketu i dron iz Jemena, za što su hutisti kasnije i preuzeli odgovornost.

Glasnogovornik vojske te skupine rekao je da je operacija također bila "u okviru odgovora na izraelsku agresiju protiv naše zemlje".

Hutisti, koji kontroliraju najnaseljenije dijelove Jemena, ranije su napadali plovila u Crvenom moru u znak solidarnosti s Palestincima u Gazi, prema njihovim riječima.

