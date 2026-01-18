Broj potvrđenih žrtava tijekom prosvjeda u Iranu dosegao je najmanje 5000

Dužnosnik, koji je želio ostati anoniman zbog osjetljivosti pitanja, također je za Reuters rekao da su se neki od najtežih sukoba i najveći broj smrtnih slučajeva dogodili u iranskim kurdskim područjima na sjeverozapadu Irana, regiji u kojoj su kurdski separatisti aktivni i gdje su sukobi bili među najnasilnijima u prošlim razdobljima nemira.

- Ne očekuje se da će konačni broj žrtava naglo porasti - rekao je dužnosnik, dodajući da su "Izrael i naoružane skupine u inozemstvu" podržavali i opremali one koji su izlazili na ulice.

Iranske vlasti redovito za nemire okrivljuju strane neprijatelje, uključujući Izrael, glavnog neprijatelja Islamske Republike koji je u lipnju pokrenuo vojne napade na Iran.

Američka skupina za ljudska prava HRANA objavila je u subotu da je broj poginulih dosegao 3308, a još 4382 slučaja se analziraju. Skupina je objavila da je potvrdila više od 24 000 uhićenja.

Iranska kurdska grupa za ljudska prava Hengaw, sa sjedištem u Norveškoj, objavila je da su se neki od najtežih sukoba tijekom prosvjeda koji su izbili krajem prosinca dogodili u kurdskim područjima na sjeverozapadu zemlje.