NAJVIŠE U KURDSKIM PODRUČJIMA

Broj potvrđenih žrtava tijekom prosvjeda u Iranu dosegao je najmanje 5000

Piše HINA.,
Broj potvrđenih žrtava tijekom prosvjeda u Iranu dosegao je najmanje 5000
Foto: Majid Asgaripour

Iranske vlasti potvrdile su da je u prosvjedima u Iranu ubijeno najmanje 5000 ljudi, uključujući oko 500 pripadnika sigurnosnih snaga. Okrivili su 'teroriste i naoružane izgrednike' za ubojstvo 'nevinih Iranaca'

Dužnosnik, koji je želio ostati anoniman zbog osjetljivosti pitanja, također je za Reuters rekao da su se neki od najtežih sukoba i najveći broj smrtnih slučajeva dogodili u iranskim kurdskim područjima na sjeverozapadu Irana, regiji u kojoj su kurdski separatisti aktivni i gdje su sukobi bili među najnasilnijima u prošlim razdobljima nemira.

- Ne očekuje se da će konačni broj žrtava naglo porasti - rekao je dužnosnik, dodajući da su "Izrael i naoružane skupine u inozemstvu" podržavali i opremali one koji su izlazili na ulice.

Iranske vlasti redovito za nemire okrivljuju strane neprijatelje, uključujući Izrael, glavnog neprijatelja Islamske Republike koji je u lipnju pokrenuo vojne napade na Iran.

Američka skupina za ljudska prava HRANA objavila je u subotu da je broj poginulih dosegao 3308, a još 4382 slučaja se analziraju. Skupina je objavila da je potvrdila više od 24 000 uhićenja.

Iranska kurdska grupa za ljudska prava Hengaw, sa sjedištem u Norveškoj, objavila je da su se neki od najtežih sukoba tijekom prosvjeda koji su izbili krajem prosinca dogodili u kurdskim područjima na sjeverozapadu zemlje.

