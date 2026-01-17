Obavijesti

News

Komentari 1
UPUTIO OŠTRU KRITIKU

Donald Trump: Vrijeme je za traženje novog vodstva u Iranu

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Donald Trump: Vrijeme je za traženje novog vodstva u Iranu
Foto: Kevin Lamarque

Oštro je kritizirao iranskog vrhovnog vođu ajatolaha Alija Hamneija kao krivca za "potpuno uništenje" vlastite zemlje

Admiral

Američki predsjednik Donald Trump u subotu se izjasnio u korist promjene vlasti u Teheranu, rekavši da je "vrijeme za traženje novog vodstva u Iranu".

Vođe u Teheranu temelje svoju vladavinu na ugnjetavanju i nasilju, rekao je Trump za Politico.

Oštro je kritizirao iranskog vrhovnog vođu ajatolaha Alija Hamneija kao krivca za "potpuno uništenje" vlastite zemlje.

POLJULJAN TRUMPOVOM RETORIKOM Bivši šef NATO-a: 'Amerika koristi gangsterski jezik, ovo je kraj poretka kakvog znamo'
Bivši šef NATO-a: 'Amerika koristi gangsterski jezik, ovo je kraj poretka kakvog znamo'

Trump ga je također okrivio za korištenje nasilja "u razmjerima koji nikada prije nisu viđeni".

"Kako bi zemlja funkcionirala - iako je to funkcioniranje na vrlo niskoj razini - vodstvo bi se trebalo usredotočiti na pravilno vođenje svoje zemlje, kao što ja to činim sa Sjedinjenim Državama, a ne na ubijanje tisuća ljudi kako bi se zadržala kontrola", istaknuo je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
VIDEO Publika uoči koncerta vikala 'Ajmo ustaše', Thompson poručio: Split treba iscjeljenje
SKANDALOZNI POVICI

VIDEO Publika uoči koncerta vikala 'Ajmo ustaše', Thompson poručio: Split treba iscjeljenje

'Vidimo se opet sutra. Ako Bog da', rekao je Thompson pred kraj koncerta. Sve je završio pjesmom 'Lijepa li si'
Rezultati 5. kola Eurojackpota
PROVJERITE LISTIĆE

Rezultati 5. kola Eurojackpota

Očekivani jackpot u sljedećem, 6. kolu, iznosi 42.000.000 eura, dok je Joker broj izvučen u ovom kolu bio 228682.
Plenković zeza Benčić oko cijene stana, a njegov kvadrat je 800 eura jeftiniji! Prekršio je i zakon
RAT KVADRATIMA

Plenković zeza Benčić oko cijene stana, a njegov kvadrat je 800 eura jeftiniji! Prekršio je i zakon

Plenković se u odgovoru Sandri Benčić referirao na otkriće 24sata da su ona i suprug lani kupili stan za 2630 € po kvadratu. Ali njegov stan u imovinskoj kartici ima neažuriranu cijenu, zbog čega mu prijeti kazna povjerenstva...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026