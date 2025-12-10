Obavijesti

Broj putnika u zračnim lukama raste, u Zagrebu preko 4 mil.

Broj putnika u zračnim lukama raste, u Zagrebu preko 4 mil.
Zagreb: Putnici u zračnoj luci "Dr. Franjo Tuđman"

Samo u listopadu, najviše putnika prošlo je kroz zračnu luku Zagreb, 457,1 tisuća, što je za 10,5 posto više nego u lanjskom listopadu

U devet zračnih luka u Hrvatskoj u listopadu je bilo ukupno 1,2 milijuna putnika ili 8,7 posto više nego u istom mjesecu lani, a trend rasta je i na razini prvih deset mjeseci s ukupnim 13,1 milijunom putnika od kojih najviše u zračnoj luci Zagreb, koja je prešla 4 milijuna, podaci su Državnog zavoda za statistiku (DZS). S ukupnim brojem putnika u prvih deset mjeseci 2025. zračne luke su u odnosu na isto razdoblje 2024. u plusu od 6,2 posto, za razliku od prometa tereta koji je u padu i na razini listopada i deset  mjeseci - u listopadu ga je evidentirano 888 tona ili oko 10 posto manje, a u deset mjeseci malo više od 8.200 tona ili 13 posto manje.

Samo u listopadu, najviše putnika prošlo je kroz zračnu luku Zagreb, 457,1 tisuća, što je za 10,5 posto više nego u lanjskom listopadu. Time je broj putnika u toj zračnoj luci u deset mjeseci povećan na nešto više od 4 milijuna ili 9,7 posto više u odnosu na isto razdoblje 2024. godine.

Slijedi zračna luka Split koja je u listopadu uslužila 331,6 tisuća putnika ili 9 posto više, dok je na razini deset mjeseci u plusu od 7 posto, s nešto više od 3,7 milijuna putnika.

DZS: U zračnim lukama broj putnika porastao na 10 milijuna
U zračnim lukama broj putnika porastao na 10 milijuna

Zračna luka Dubrovnik je treća u listopadu sa 313,9 tisuća putnika i porastom od 2,5 posto, a ukupno je u deset mjeseci ove godine opslužila 2,9 milijuna putnika ili 4,5 posto više nego u istom razdoblju 2024.

Podaci DZS-a pokazuju da je porast putničkog prometa u zračnim lukama u listopadu pratio i porast operacija zrakoplova od 7,1 posto, s ukupnih više od 12,8 tisuća slijetanja i polijetanja zrakoplova u svim lukama.

Tako se i za deset prvih mjeseci 2025. godine broj operacija povećao na više od 133,3 tisuće ili za 4,8 posto u odnosu na isto lanjsko razdoblje.

S obzirom na međunarodni putnički promet, najjači je i u listopadu 2025. ostvaren sa zračnim lukama Njemačke, s 277 tisuća putnika ili gotovo 10 posto više nego lani. Slijede zračne luke Ujedinjene Kraljevine (UK) te Francuske s kojima je ostvareno manje prevezenih putnika od 6,5 odnosno oko 9 posto u odnosu na listopad 2024.

Osim prve tri po broju putnika, još su četiri zračne luke u Hrvatskoj - Zadar, Pula, Rijeka i Mali Lošinj - i u listopadu i u deset mjeseci 2025. imale više putnika nego u istim razdobljima 2024.

Zračna luka Osijek jedina je imala manje putnika i u listopadu i u deset mjeseci 2025. nego 2024., a zračna luka Brač poraste u listopadu, ali pad na razini deset mjeseci.

