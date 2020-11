'Broj zaraženih neće padati bez oštrijih mjera, bit će još gore'

Imunolog Luka Čičin- Šain vjeruje da će cjepivo u EU-u biti dozvoljeno za upotrebu sredinom prosinca ili početkom siječnja. Nada se da će do tada provjeriti rezultate i moguće nuspojave

<p>Na žalost moram se složiti s predikcijama Europskog centra za sprječavanje i kontrolu bolesti da će u Hrvatskoj stanje vezano uz epidemiju koronavirusa biti još gore. Četiri tisuće novodijagnosticiranih u zemlji veliki je broj u zemlji u kojoj je zdravstveni sustav već prekapacitiran, rekao je u <a href="https://vijesti.hrt.hr/683489/cicin-sain-brojke-ce-itekako-rasti-ono-najgore-tek-dolazi" target="_self">Dnevniku HTV-a</a> naš istaknuti virusni <strong>imunolog profesor Luka Čičin-Šain</strong> iz Centra za infektološka istraživanja u Braunschweigu u Njemačkoj.</p><p>- Dnevni broj novozaraženih je sigurno još veći, a 50 umrlih rezultat je inficiranih od prije tri do četiri tjedna. Tada ih je bilo između tisuću i dvije tisuće. U međuvremenu su brojke dodatno porasle - i sve će se brojke još daleko dizati. Ono najgore je još pred nama, poručio je. Mjere 'light lockdowna' koji je uveden u Hrvatskoj u idealnom bi slučaju mogao dovesti do toga da brojke više ne rastu, smatra Čičin-Šain koji ne vidi kako bi one mogle padati bez oštrijih mjera. O svemu će odlučiti Vlada.</p><p>Usporedio nas je s Njemačkom u kojoj je stanje bolje nego u Lijepoj našoj. Oni imaju 20.000 novih zaraženih svakog dana te je ta brojka već neko vrijeme stabilna. Iako se čini velika, napominje, to je kao da je kod nas svaki dan tek 1000 zaraženih. Kaže kako stroge mjere daju rezultate što je viđeno tijekom proljeća. Zato velike zemlje kontroliraju pandemiju, ali pati ekonomija.</p><p>Komentirao je i cjepivo u dolasku te rekao da bi ono moglo početi ranije u Ujedinjenom Kraljevstvu jer više nisu dio EU. Osim toga njihovi političari skloni su eksperimentima. Kod nas bi to moglo biti sredinom prosinca ili početkom siječnja. Sve ovisi o rezultatima testiranja i mogućim nuspojavama.</p><p>Skeptičan je oko ruskog cjepiva Sputnik jer su ga u prve dvije faze testirali na mladim muškarcima.</p><p>- Cjepiva trebaju starijim osobama, osobama s dijabetesom ili drugim zdravstvenim problemima. A rezultate treće faze nismo ni vidjeli - kaže Čičin-Šain i napominje da će za sva cjepiva vrijediti ista pravila.</p>