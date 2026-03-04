Obavijesti

News

Komentari 19
NOVA PROVOKACIJA

Srbija stavila Hrvatsku na popis rizičnih zemalja: 'Putujte samo u slučaju krajnje potrebe...'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Srbija stavila Hrvatsku na popis rizičnih zemalja: 'Putujte samo u slučaju krajnje potrebe...'
Foto: ZORANA JEVTIC/REUTERS

U narančastoj kategoriji nalazi se 28 država za koje se savjetuje putovanje isključivo u slučaju krajnje potrebe. Među njima je 27 afričkih i azijskih zemalja te jedna članica Europske unije - Hrvatska

Admiral

Ministarstvo vanjskih poslova Srbije objavilo je u srijedu ažurirani 'Semafor' s preporukama za putovanja, kojim su sve zemlje svijeta razvrstane u četiri kategorije, od zelene do crvene, ovisno o procjeni sigurnosnih rizika.

Prema najnovijim smjernicama, u crvenu kategoriju svrstane su 23 zemlje Bliskog istoka, Azije i Afrike, u koje se državljanima Srbije iz sigurnosnih razloga ne preporučuje putovanje.

U narančastoj kategoriji nalazi se 28 država za koje se savjetuje putovanje isključivo u slučaju krajnje potrebe. Među njima je 27 afričkih i azijskih zemalja te jedna članica Europske unije - Hrvatska.

TISUĆE NA ULICAMA FOTO Veliki prosvjed u Nišu: Okupljeni poručili Vučiću da nezadovoljstvo nije nestalo!
FOTO Veliki prosvjed u Nišu: Okupljeni poručili Vučiću da nezadovoljstvo nije nestalo!

- Opća sigurnosna situacija je po procjeni nadležnih organa R. Hrvatske stabilna, uz nizak nivo opasnosti od terorizma i kriminala. Ipak, i pored takve ocjene, u proteklom periodu su registrirani nacionalistički ispadi navijačkih ili desničarskih grupa u R. Hrvatskoj, koji su u nekim slučajevima eskalirali do verbalnih ili fizičkih napada na državljane Republike Srbije ili osobe srpske nacionalnosti. Državljanima R. Srbije koji namjeravaju tranzit preko teritorije R. Hrvatske ili borave u R. Hrvatskoj po raznim osnovima, preventivno se preporučuje da izbjegavaju mjesta masovnih skupova na kojima je moguće naglašavanje nacionalne pripadnosti, kao i nošenje odjeće s istaknutim nacionalnim simbolima R. Srbije u bilo kom kontekstu.
Putnička vozila ili autobuse registarskih oznaka R. Srbije potrebno je parkirati na osvijetljenim parking prostorima koji su pod video nadzorom ili imaju neposredno osiguranje.
Našim građanima se preporučuje da obrate posebnu pažnju na sigurnost u prometu i poštovanje prometnih propisa, s obzirom na to da je u proteklom periodu registrirano više prometnih nezgoda s teškim posljedicama - navodi njihovo ministarstvo.

U žutoj kategoriji su zemlje za koje vrijedi preporuka “putovanje uz dodatne mjere opreza”. Na tom popisu nalazi se 61 država, a jedina europska zemlja u toj skupini je Albanija.

Sve ostale države svijeta svrstane su u zelenu kategoriju, što znači da je dopušteno slobodno putovanje uz uobičajen oprez.

Među 23 zemlje označene crvenom bojom nalazi se 14 država Bliskog istoka: Bahrein, Izrael, Irak, Iran, Jemen, Jordan, Katar, Kuvajt, Libanon, Oman, Palestina, Saudijska Arabija, Sirija i Ujedinjeni Arapski Emirati.

U BOLNICI SE BORI ZA ŽIVOT Tko je Ivica Dačić? 'Mali Sloba' bio je Miloševićev potrčko, imao je mokre snove o trećoj Jugi...
Tko je Ivica Dačić? 'Mali Sloba' bio je Miloševićev potrčko, imao je mokre snove o trećoj Jugi...

Na popisu zemalja u koje se ne preporučuje putovanje nalaze se i Ukrajina, Afganistan, Libija, Gvineja Bisao, Južni Sudan, Mali, Somalija, Sudan i Srednjoafrička Republika.

Semafor s preporukama za putovanja dostupan je na službenim internetskim stranicama Ministarstva, uz mogućnost pretraživanja pojedine države.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 19
Hezoblah opet napao Izrael. Iran razgovarao s Kurdima
IZ MINUTE U MINUTU

Hezoblah opet napao Izrael. Iran razgovarao s Kurdima

Peti dan rata, Iran je dobio novog vrhovnog vođu. Marco Rubio i Donald Trump najavljuju još žešće udare i da bi rat mogao trajati 4-5 tjedana. Iran prijeti da još uvijek nije iskoristio najmodernije oružje
Andrija Jarak odgovorio na poziv ubojice Srđana Mlađana
TRAŽI I SVE SNIMKE

Andrija Jarak odgovorio na poziv ubojice Srđana Mlađana

Mlađan je zatražio i da se kao svjedok pozove novinar Andrija Jarak, koji je s Bijelićem radio intervju u emisji Dosje Jarak, kao i da se pribavi sav snimljeni materijal u kojem se Bijelić pojavljuje, bez obzira na to je li objavljen ili nije
Evo kako izgleda Srđan Mlađan: Monstruma su doveli na sud...
24SATA U SUDNICI

Evo kako izgleda Srđan Mlađan: Monstruma su doveli na sud...

Dok traju radovi na nadogradnji i energetskoj obnovi zgrade pravosudnih tijela u Ulici braće Radića u Varaždinu, suđenje trostrukom ubojici Srđanu Mlađanu (45), poznatom i kao "sisački monstrum" započelo je u srijedu na drugoj, privremenoj adresi Županijskog suda u Međimurskoj ulici u Varaždinu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026