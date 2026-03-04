Srbija stavila Hrvatsku na popis rizičnih zemalja: 'Putujte samo u slučaju krajnje potrebe...'

Ministarstvo vanjskih poslova Srbije objavilo je u srijedu ažurirani 'Semafor' s preporukama za putovanja, kojim su sve zemlje svijeta razvrstane u četiri kategorije, od zelene do crvene, ovisno o procjeni sigurnosnih rizika.

Prema najnovijim smjernicama, u crvenu kategoriju svrstane su 23 zemlje Bliskog istoka, Azije i Afrike, u koje se državljanima Srbije iz sigurnosnih razloga ne preporučuje putovanje.

U narančastoj kategoriji nalazi se 28 država za koje se savjetuje putovanje isključivo u slučaju krajnje potrebe. Među njima je 27 afričkih i azijskih zemalja te jedna članica Europske unije - Hrvatska.

- Opća sigurnosna situacija je po procjeni nadležnih organa R. Hrvatske stabilna, uz nizak nivo opasnosti od terorizma i kriminala. Ipak, i pored takve ocjene, u proteklom periodu su registrirani nacionalistički ispadi navijačkih ili desničarskih grupa u R. Hrvatskoj, koji su u nekim slučajevima eskalirali do verbalnih ili fizičkih napada na državljane Republike Srbije ili osobe srpske nacionalnosti. Državljanima R. Srbije koji namjeravaju tranzit preko teritorije R. Hrvatske ili borave u R. Hrvatskoj po raznim osnovima, preventivno se preporučuje da izbjegavaju mjesta masovnih skupova na kojima je moguće naglašavanje nacionalne pripadnosti, kao i nošenje odjeće s istaknutim nacionalnim simbolima R. Srbije u bilo kom kontekstu.

Putnička vozila ili autobuse registarskih oznaka R. Srbije potrebno je parkirati na osvijetljenim parking prostorima koji su pod video nadzorom ili imaju neposredno osiguranje.

Našim građanima se preporučuje da obrate posebnu pažnju na sigurnost u prometu i poštovanje prometnih propisa, s obzirom na to da je u proteklom periodu registrirano više prometnih nezgoda s teškim posljedicama - navodi njihovo ministarstvo.

U žutoj kategoriji su zemlje za koje vrijedi preporuka “putovanje uz dodatne mjere opreza”. Na tom popisu nalazi se 61 država, a jedina europska zemlja u toj skupini je Albanija.

Sve ostale države svijeta svrstane su u zelenu kategoriju, što znači da je dopušteno slobodno putovanje uz uobičajen oprez.

Među 23 zemlje označene crvenom bojom nalazi se 14 država Bliskog istoka: Bahrein, Izrael, Irak, Iran, Jemen, Jordan, Katar, Kuvajt, Libanon, Oman, Palestina, Saudijska Arabija, Sirija i Ujedinjeni Arapski Emirati.

Na popisu zemalja u koje se ne preporučuje putovanje nalaze se i Ukrajina, Afganistan, Libija, Gvineja Bisao, Južni Sudan, Mali, Somalija, Sudan i Srednjoafrička Republika.

Semafor s preporukama za putovanja dostupan je na službenim internetskim stranicama Ministarstva, uz mogućnost pretraživanja pojedine države.