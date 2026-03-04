Doznajemo! Pala ukrajinska mega tvornica pilića u Sisku. Ministarstvo objavilo razloge

Točno kako su 24sata najavila kroz dva teksta ovog vikenda, tako je i pala tvornica ukrajinskog investitora u Sisku za preradu 84 milijuna pilića godišnje. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije je upravo objavilo rješenje kojim obustavlja Studiju utjecaja na okoliš za taj ključni projekt. Bez Studije nema niti daljnjeg postupka, ishođenja dozvola za gradnju. Bez tvornice nema smisla graditi megafarme i pilićarnike u kojima bi se uzgajalo 47 milijuna pilića godišnje za preradu u tvornici protiv kojih se pobunilo lokalno stanovništvo.

Upravo danas je investitor Premium Chicken (PCC) održao tiskovnu konferenciju, a na naša pitanja su rekli da će Studija sigurno proći. Međutim, Ministarstvo koje vodi HDZ-ova Marija Vučković je uvažilo dokumente koji im je poslao HDZ-ov gradonačelnik Siska Domagoj Orlić. A po njima, projekt tvornice nije usklađen s tri važeća prostorna plana: Prostornim planom Siska, Generalnim urbanističkim planom Siska i UPU-om industrijske zone Sisak-jug.

Iako je rješenje o obustavi postupka napisano na 10 stranica, najkraći opis je da nema više pravne osnove za studiju jer tvornica nije usklađena s prostorno-planskom dokumentacijom. Iako je prije toga već dobila potvrdu većine članova povjerenstva koje odlučuje, dokumenti koje je poslao Sisak su bili odlučujući.

Zagreb: Tvrtka Premium Chicken Company o projektu "Peradarska proizvodnja kružnog gospodarstva" | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Za vikend smo ekskluzivno objavili o čemu se radi. Investitor je imao potvrdu da tvornica u skladu po svojoj namjeni s prostornim dokumentima. Ali tu potvrdu je izdala prethodno vodstvo Siska na čelu sa SDP-ovom Kristinom Ikić Baniček. Investitor je tražio i izmjene prostornih dokumenata, dan nakon što je dobio potvrdu da je namjena usklađena.

Iz Grada Siska su nam poslali na naš zahtjev dokumente, odnosno oba zahtjeva PCC-a iz kojih je vidljivo da traže izmjene sva tri prostorna dokumenta kako bi mogli graditi tvornicu. Na njihovom zemljištu je i pruga, a prostorni planovi kažu da se u trasi pruge - ne smije graditi. Ukrajinci traže da se to makne. Nadalje, nije predviđen pročistač, a oni ga žele za tvornicu. Ucrtana je i prometnica koju žele maknuti i da se zemljište prenamjeni. Traže i da mogu graditi 33 metra visoke pomoćne zgrade, što sada nije dozvoljeno. Ključna za gradnju je pruga jer je interni željeznički koridor ostavljen za služiti cijeloj gospodarskoj zoni. Bez micanja trase i pruge, ne može se graditi tvornica, kažu u Sisku. A oni neće izmijeniti prostorne planove kako traži investitor, odgovorili su nam iz uprave koju vodi Orlić.

Unatoč svemu tome, danas su investitori rekli da će se držati zakona i uspjeti nastaviti investiciju. Kako je pala Studija utjecaja na okoliš, a Grad im neće izmijeniti prostorne planove, jasno je da je to teško izvedivo. Međutim, ostaje im tužba protiv odluke Ministarstva Upravnom sudu, a onda bilo kakvu presudu mora potvrditi i Visoki upravni sud. A to bi, po brzini upravnih sudova, moglo potrajati mjesecima, možda čak i godinama.

Ovdje se radi i investiciji "kralja kladionica" Andrija Matiukha koji je najpoznatiji po svom lancu kladionica Favbet. Oni su potrošili više od 30 milijuna eura u kupnju zemljišta na području Sisačko-moslavačke županije, ali sada je investicija zaustavljena.

04 03 2026 Rjesenje Kompleks Sisak