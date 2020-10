'Broj zaraženih u Zagrebu bi i sutra mogao biti jako velik...'

Sandra Šikić je istaknula da je trenutno dosta veliki problem sa zaraženima koji taje svoje kontakte, te oni na taj način nesmetano šire virus u populaciji

<p>Zamjenica ravnatelja Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar Sandra Šikić je kazala kako je situacija u Gradu Zagrebu ozbiljna s obzirom na veliki broj novozaraženih. </p><p>"Naši epidemiolozi još uvijek kroz 24 sata uspiju obraditi kontakte. Nadljudskim naporima uspijevaju odraditi ovaj posao", istaknula je za <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a562886/Sikic-U-nedjelju-bi-brojke-zarazenih-u-Zagrebu-mogle-biti-slicne-onima-danas.html" target="_blank">N1</a>. </p><p><strong>Koliko epidemiologa ima u NZJZ dr. Andrija Štampar?</strong></p><p>"Uz naše epidemiologe, kojih je 13, pojačali smo tim liječnicima školske medicine. Imamo 13 osoba u samoizolaciji i naši četiri djelatnice su pozitivne. nadamo se da će sljedeći tjedan vratiti na posao. One i dalje rade od kuće i hvataju kontakte", napominje Šikić. </p><p>Ističe kako su još uvijek u Gradu Zagrebu najveći broj novooboljelih kontakti prethodno oboljelih. </p><p>"Bilo kakvo tajenje kontakta uvelike otežava posao našim epidemiolozima jer ti ljudi nesmetano šire virus u populaciji", rekla je Šikić. </p><p>Kazala je kako razumije da se ljudi boje otkriti kontakte jer strahuju za egzistenciju, ali napominje kako ukoliko se neko stanje zakomplicira i bude još gora situacije i dugotrajnije bolovanje, to nije dobro. </p><p>"Ja molim ljude da dok čekaju rezultate testa, a imaju simptome da ne odlaze na posao i da ne kontaktiraju s članovima obiteljima", apelira Šikić. </p><h2>Trošak za testove</h2><p>Šikić je kazala kako se u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar od uzimanja brisa rezultati dobivaju u roku 24 sata te kako se odmah po dobitku pozitivnih nalaza ljudfi obavještavaju. </p><p>Na upit koliko NZJZ Andrija Štampar troši na testiranja, Šikić odgovara: "Zavod je do sada obavio gotovo 70 tisuća testiranje, dakle mjesečno 15 tisuća. Po jednom testu, trošak je oko 500 kuna. Nekoliko milijuna kuna je trošak, dakle oko 7 milijuna kuna". </p><p>Među novozaraženima danas su i strani studenti. </p><p>"Danas smo zabilježili 29 studenata koji su na razmjeni. Većina ih je u karanteni. Dio ih je u Studentskom gradu, a dio ih je u ponovno uspostavljenoj karanteni na Tomislavcu. Simptomi su uglavnom blagi", pojašnjava Šikić. </p><h2>Važno se pridržavati propisanih mjera</h2><p>"Svakako je važno da se ljudi pridržavaju postojećih mjera i da se ne opuštaju. Zaštita vlastitog zdravlja i zdravlja svojih najmilijih je ono što bi im trebao biti motiv. Glavni partneri našim epidemiolozima su upravo naši građani koji su disciplinirani i drže se mjera. Zagreb nije županija koja ima najveći broj oboljelih na 100 tisuća stanovnika", rekla je Šikić. </p><p>"Kako poštujemo prometna pravila, moramo i zdravstvenu kulturu moramo uvesti u svoje živote", napominje. </p><p>O eventualnom uvođenju novih mjera, Šikić kaže kako se nove mjere predlažu s obzirom na eventualna žarišta koja se pojave. </p><p>"Razmatra se uvođenje nošenja maski i na otvorenom i zatvorenom", kazala je.</p><p>Prijedlog stožera Grada Zagreba bit će ograničavanje radnog vremena ugostiteljskih objekata jer su drugačije registrirani pa neki rade i do 2, 3 ujutro. </p><p>Komentirala je i očekivanja za sutrašnje brojke. </p><p>"Mislim nažalost da će isto biti brojke poprilično slične današnjima, s obzirom na podatke koji se trenutno obrađuju", rekla je Šikić.</p>