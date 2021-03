Više od 320 brodova s obje strane sada već čeka na prolazak Sueskim kanalom gdje je još od utorka nasukan golemi kontejnerski brod "Ever Given". U subotu su napori da se brod pomakne počeli pokazivati rezultat, "Ever Given" se u osi pomaknuo oko 30 stupnjeva. Na pokušaju odsukavanja tijekom subote, a radilo se do kasnih večernjih sati kako bi se iskoristila visoka plima, radilo je 14 tegljača. Radnici na tegljačima slavili su svaki centimetar koji su "osvojili". S obale im je pomagala teška mehanizacija, a tijekom subote iskopano je oko 20.000 tona pijeska i mulja. Timovi su uspjeli osloboditi krmu te pokrenuti kormilo i propeler, a voda je počela teći ispod broda.

Za nedjelju je najavljen dolazak još nekoliko tegljača, a mnogi se nadaju da bi početkom idućeg tjedna grdosija konačno mogla zaploviti jer, kako navodi Jukito Higaki, predsjednik Shoei Kisen koji je vlasnik broda, nisu zabilježena nikakva oštećenja.

General Osama Rabie, upravitelj Sueskog kanala, kazao je kako očekuje da bi se brod u svakom trenutku mogao pomaknuti iz svoje pozicije te da se nada kako idući planirani korak, a to je iskrcavanje 600-ak od 18.300 brodskih kontejnera, neće biti potreban. Brod je, dodajmo, do sada već ispustio 9000 tona balastne vode kako bi se olakšao.



Prema prvim informacijama, brod dug 400 metara i težak oko 200.000 tona zaglavio je u kanalu zbog pješčane oluje i snažnih vjetrova. U trenutku nasukavanja u njemu su bila dva pilota te 25 članova posade, mahom Indijaca.

No, general Rabie uvjeren je kako vremenski uvjeti ne mogu biti glavni razlog nasukavanja te očekuje rezultate istrage koji će utvrditi je li bila riječ o eventualnim tehničkim problemima ili ljudskoj pogrešci. I dok se čeka odsukavanje broda, svoju zabrinutost izrazile su i brojne organizacije za dobrobit životinja navodeći kako minimalno 20 brodova sa živom stokom čeka prolazak Sueskim kanalom.



Iako navode kako zastoj od nekoliko dana ne bi trebao predstavljati opasnost za životinje jer brodari prilikom ukrcaja hrane računaju na mogućnost kašnjenja. No, sve više od toga znak je za alarm jer, kako navode, stoku se bez potrebne papirologije ne može iskrcati negdje drugdje iako uvijek postoji mogućnost da se teglenicom dostavi dodatna hrana za životinje.



- Zaglavljivanje na brodu znači da postoji rizik od gladi, dehidracije, ozljeda te mogućeg ugibanja životinja koje na brodu ne mogu ostati, a posada se leševa ne može ih se riješiti u kanalu. Vrijeme otkucava i za životinje, i posadu i sve osobe uključene u transport – kazala je Gerit Weidinger, koordinatorica organizacije Animals International u zemljama Europske unije.