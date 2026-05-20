Drugačija norijada u Šibeniku. Maturanti odaju počast Luki: 19 minuta šutnje i 19 bijelih balona

Ubojstvo maturanta Luke Milovca (19) iz Drniša zavilo je Hrvatsku u crno. Mladić je u petak trebao na maturalnu, trebao se zabavljati s društvom, oprostiti od srednje škole, nabavio je odijelo... Nažalost, u tom odijelu je u utorak pokopan.

Zbog ove tragedije i predstojeća norijada u Šibeniku, tradicionalno okupljanje maturanata povodom završetka školovanja, bit će putpuno drugačija nego inače. I to na inicijativu samih maturanata, piše Šibenik.in.

- Šibenski maturanti pozivaju sve da nam se na dan norijade, u petak 22. svibnja 2026., pridruže u zajedničkom odavanju počasti tragično preminulom maturantu i prijatelju iz Drniša, Luki. Okupljanje je planirano u 9:00 sati ispred Općinskog suda u Šibeniku, gdje ćemo zajedno pokazati zajedništvo, poštovanje i empatiju u ovim teškim trenucima - stoji u poruci maturanata.

Nadaju se kako će im se građani pridružiti u što većem broju. U Lukinu čast održat će se 19 minuta šutnje, pustit će i 19 bijelih balona...

Ovo užasno ubojstvo pogodilo je cijelu Hrvatsku. Šibenčani, posebno mladi, ovog su tjedna već izašli na mirno okupljanje kod zgrade suda.

Nezadovoljni su radom institucija, smatraju kako je ova tragedija mogla biti spriječena.

VIDEO LAMPIONI PRED KUĆOM UŽASA Ovdje je monstrum ubio Luku

Ubojica Kristijan Aleksić i ranije je ubio. Za vrijeme boravka u zatvoru osuđen je zbog napada na drugog zatvorenika. 2023. godine pronašli su mu oružje. Svejedno je slobodno šetao i sijao strah Drnišom i okolicom.

