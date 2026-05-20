Obavijesti

News

Komentari 15
HRVATSKA ZAVIJENA U CRNO

Drugačija norijada u Šibeniku. Maturanti odaju počast Luki: 19 minuta šutnje i 19 bijelih balona

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
Drugačija norijada u Šibeniku. Maturanti odaju počast Luki: 19 minuta šutnje i 19 bijelih balona
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL, Canva

Nadaju se kako će im se građani pridružiti u što većem broju. U Lukinu čast održat će se 19 minuta šutnje, pustit će i 19 bijelih balona...

Ubojstvo maturanta Luke Milovca (19) iz Drniša zavilo je Hrvatsku u crno. Mladić je u petak trebao na maturalnu, trebao se zabavljati s društvom, oprostiti od srednje škole, nabavio je odijelo... Nažalost, u tom odijelu je u utorak pokopan.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Šibenik: Tihi prosvjed "19 minuta šutnje za Luku" Šibenik: Tihi prosvjed "19 minuta šutnje za Luku" Šibenik: Tihi prosvjed "19 minuta šutnje za Luku"
28
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Zbog ove tragedije i predstojeća norijada u Šibeniku, tradicionalno okupljanje maturanata povodom završetka školovanja, bit će putpuno drugačija nego inače. I to na inicijativu samih maturanata, piše Šibenik.in.

'MIRNO I DOSTOJANSTVENO' Drnišani organiziraju okupljanje za Luku: 'Sustav je zakazao. Tražimo promjene zakona...'
Drnišani organiziraju okupljanje za Luku: 'Sustav je zakazao. Tražimo promjene zakona...'

- Šibenski maturanti pozivaju sve da nam se na dan norijade, u petak 22. svibnja 2026., pridruže u zajedničkom odavanju počasti tragično preminulom maturantu i prijatelju iz Drniša, Luki. Okupljanje je planirano u 9:00 sati ispred Općinskog suda u Šibeniku, gdje ćemo zajedno pokazati zajedništvo, poštovanje i empatiju u ovim teškim trenucima - stoji u poruci maturanata.

Nadaju se kako će im se građani pridružiti u što većem broju. U Lukinu čast održat će se 19 minuta šutnje, pustit će i 19 bijelih balona...

Ovo užasno ubojstvo pogodilo je cijelu Hrvatsku. Šibenčani, posebno mladi, ovog su tjedna već izašli na mirno okupljanje kod zgrade suda. 

STRAŠNO FOTO Reporter 24sata na mjestu užasa: Pozvao je Luku gore i ubio ga. Prijatelj je pobjegao
FOTO Reporter 24sata na mjestu užasa: Pozvao je Luku gore i ubio ga. Prijatelj je pobjegao

Nezadovoljni su radom institucija, smatraju kako je ova tragedija mogla biti spriječena.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

LAMPIONI PRED KUĆOM UŽASA Ovdje je monstrum ubio Luku VIDEO
LAMPIONI PRED KUĆOM UŽASA Ovdje je monstrum ubio Luku | Video: Hajrudin Merdanović/24sata

Ubojica Kristijan Aleksić i ranije je ubio. Za vrijeme boravka u zatvoru osuđen je zbog napada na drugog zatvorenika. 2023. godine pronašli su mu oružje. Svejedno je slobodno šetao i sijao strah Drnišom i okolicom.

Ovdje pratite sve oko ubojstva u Drnišu iz minute u minutu

IZ MINUTE U MINUTU Pokopali ubijenog mladića (19): Aleksić priznao krivnju, nije se kajao. U Drnišu danas prosvjed
Pokopali ubijenog mladića (19): Aleksić priznao krivnju, nije se kajao. U Drnišu danas prosvjed

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 15
VIDEO STRAVIČAN NAPAD Rusi su dronovima zasuli Ukrajinu: 'Izvlačimo ljude, ovo je kaos!'
NIZ ZRAČNIH NAPADA

VIDEO STRAVIČAN NAPAD Rusi su dronovima zasuli Ukrajinu: 'Izvlačimo ljude, ovo je kaos!'

Najteže je pogođen grad Konotop u Sumskoj oblasti. Zbog kritičnog nedostatka vozila hitne pomoći ozlijeđenieu bolnicu prevoze i autima
Pokopali ubijenog mladića (19): Aleksić priznao krivnju, nije se kajao. U Drnišu danas prosvjed
IZ MINUTE U MINUTU

Pokopali ubijenog mladića (19): Aleksić priznao krivnju, nije se kajao. U Drnišu danas prosvjed

U utorak popodne nekoliko tisuća osoba otpratilo je Luku Milovca na posljednji počinak na drniškom groblju. Dan nakon pogreba Drnišani najavljuju mirno okupljanje na Poljani...
ŠTO STE ČEKALI? Ovi ljudi imali su priliku kazniti monstruma koji je ubio Luku. Nije bilo hitno
UBOJSTVO U DRNIŠU

ŠTO STE ČEKALI? Ovi ljudi imali su priliku kazniti monstruma koji je ubio Luku. Nije bilo hitno

Općinski državni odvjetnik nije tražio istražni zatvor. Sutkinja godinu i pol nije zakazala prvo ročište. Inspekcije će pročešljati kako se vodio slučaj monstruma Aleksića...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026