VIDEO STRAVIČAN NAPAD Rusi su dronovima zasuli Ukrajinu: 'Izvlačimo ljude, ovo je kaos!'

Rusija je tijekom noći na srijedu, 20. svibnja, pokrenula niz zračnih napada na više ukrajinskih regija, ciljajući stambene četvrti, poslovne objekte i ključnu civilnu infrastrukturu. Prema prvim izvješćima ukrajinskih dužnosnika, u razaranjima je ozlijeđeno najmanje 11 ljudi, piše Kyiv Independent. Hitne službe na terenu pokušavaju utvrditi konačan broj žrtava ispod ruševina.

Najteže je pogođen grad Konotop u Sumskoj oblasti na sjeveroistoku zemlje. Regionalni guverner Oleh Hrihorov izvijestio je da je u izravnom pogotku na višekatnu stambenu zgradu ozlijeđeno najmanje šestero civila. Gradonačelnik Artem Semenihin opisao je situaciju kao "masovni napad" koji je izazvao urušavanje triju katova zgrade. Spasilački timovi odmah su započeli s izvlačenjem ljudi iz ruševina.

‌- Nekoliko je osoba izvučeno, no još uvijek radimo na utvrđivanju točnog broja žrtava ispod betonskih blokova. Situacija je kaotična - poručio je Semenihin.

Dodao je kako se zbog kritičnog nedostatka vozila hitne pomoći ozlijeđeni u bolnicu prevoze i privatnim automobilima građana koji su priskočili u pomoć. Osim stambenog kompleksa, u napadu su oštećene i okolne kuće, stanovi te administrativne zgrade. Prema riječima gradonačelnika, u napadu je uništen i gradski muzej.

Kao posljedica opsežnog napada, u regionalnom središtu Sumiju zabilježeni su i značajni prekidi u opskrbi električnom energijom.

Udar nije bio ograničen samo na Sumsku oblast. U gradu Dnipru, jednom od najvećih ukrajinskih urbanih centara, u napadu na skladišta hrane ozlijeđeno je pet osoba, potvrdio je guverner Dnjepropetrovske oblasti Oleksandr Hanža. Dvoje ranjenih, muškarac i žena, hospitalizirani su zbog težine ozljeda. I u lučkom gradu Odesi na jugu zemlje pogođene su stambene zgrade i vozila. Lokalne vlasti izvijestile su da je jedna prizemnica u potpunosti uništena, no informacije o mogućim žrtvama u toj regiji još se prikupljaju.

Prema podacima Ujedinjenih naroda, samo u jednom tjednu diljem Ukrajine ubijeno je više od 70, a ranjeno preko 500 civila. Ruske snage sve češće koriste kombinaciju balističkih projektila i stotina dronova tipa "Shahed" u pokušaju da preopterete ukrajinsku protuzračnu obranu. Analitičari s Instituta za proučavanje rata (ISW) navode da je Rusija nedavno u samo dva dana lansirala više od 1.600 dronova i projektila, s posebnim fokusom na gusto naseljena područja poput Kijeva.