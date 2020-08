Brojni ostali bez uplata: Većina škola odustala od maturalaca

Većina srednjoškolaca koji neće moći na maturalno putovanje u inozemstvo ostala je bez uplaćenog avansa koji pružatelji usluga u inozemstvu, doznaje Jutarnji u razgovorima s predstavnicima agencija

<p>Maturalna putovanja na koja srednjoškolci tradicionalno odlaze krajem kolovoza i početkom rujna ove godine se u pravilu otkazuju a tek je manji broj onih koji su ih zamijenili "maturalcem" u Hrvatskoj, piše u četvrtak <a href="https://www.jutarnji.hr/">Jutarnji list.</a></p><p>Ministar znanosti i obrazovanja <strong>Radovan Fuchs</strong> rekao je da će u suradnji s epidemiolozima i Ministarstvom turizma ovih dana izići s preporukama.</p><p>Većina srednjoškolaca koji neće moći na maturalno putovanje u inozemstvo ostala je bez uplaćenog avansa koji pružatelji usluga u inozemstvu, doznaje Jutarnji u razgovorima s nekim predstavnicima putničkih agencija, uglavnom ne žele vraćati.</p><p><strong>Suzana Hitrec</strong>, predsjednica Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja i ravnateljica Upravne škole Zagreb, kaže da su maturanti iz njezine škole na put trebali još u lipnju i to u Španjolsku, ali su to odgodili.</p><p>- Zadnje što smo se dogovorili je da nitko ne ide nigdje - kaže Hitrec. Što se tiče drugih škola ona u vrijeme razgovora nije bila detaljno upoznata s njihovom situacijom, samo je dodala da zna da je tek manji broj onih koji će na putovanje u Hrvatsku te misli da nitko neće na maturalno putovanje u inozemstvo.</p><p>Predsjednik udruge putničkih agencija pri Hrvatskoj gospodarskoj komori Boris Žgomba kaže da je situacija kompleksna, a da je najveći problem nastao s onima koji su trebali na putovanje na inozemstvo.</p><p>- Agencije su sklopile ugovore s roditeljima s jedne strane, a s davateljima usluga s druge strane. Roditelji traže povrat, a drugi su novac već potrošili pa su agencije u nezavidnoj situaciji.Primjerice, Španjolska više nije u lockdownu i oni ne vide razloga zašto se njihova usluga ne bi iskoristila, stoga ne žele vratiti novac". "Manji dio se odlučio putovanjazamijeniti onima po Hrvatskoj, a dio će morati čekati ili naći neko kompromisno rješenje", kaže Žgomba.</p><p>Ravnatelj V. zagrebačke gimnazije <strong>Tihomir Engensfeld</strong> kaže da bi njihovih sedam razreda na maturalno putovanje trebalo otići u sljedeća dva tjedna. "Iako su planirali na put u Grčku i Italiju, roditelji i djeca postigli su kompromis da se na maturalno putovanje ide u južnu Dalmaciju". Ističe međutim da još ništa nije sigurno jer do samog puta još svašta može dogoditi, pa možda se i od strane Stožera zabrane takva putovanja, piše u četvrtak Jutarnji list.</p>