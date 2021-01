Europski projekt Walk the Global Walk ulazi u završno razdoblje provedbe, a od 2017. godine kada je započeo održano je niz aktivnosti, među kojima je i prošlotjedna Internacionalna zimska škola, odnosno online radionica u kojoj su učestvovali projektni partneri iz 10 europskih zemalja.

Učenici, profesori, članovi projektnog tima, predstavnici lokalnih i EU vlasti te ostali dionici iz područja zaštite okoliša, virtualno su se sastali kako bi iznijeli svoje viđenje problematike po pitanju klimatskih promjena. Svoje su prijedloge dali i predstavnici lokalnih vlasti partnerskih zemalja, koji su se obvezali dati svoj doprinos zaštiti okoliša i promociji održivog razvoja. Od strane partnera iz Istarske županije, događaju su prisustvovali predstavnici javne ustanove Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove, javne ustanove Natura Histrica te edukatori iz udruge Suncokret. Cilj međunarodne zimske škole bio je pružiti učenicima mogućnost da izraze svoja mišljenja i stavove vezano za okolinu u kojoj žive, te im omogućiti da budu aktivni pokretači društvenih promjena i demokratskog društva.

- Klimatske promjene predstavljaju najveću krizu čovječanstva do sada i tu smo krizu pozvani rješavati svi zajedno, a istovremeno i svaki pojedinac sam mora donijeti odluku o mijenjanju svakodnevnih navika. Ovaj projekt je prilika da se razmjene prakse i da se pokrenu zajedničke i ujednačene akcije, jer klima nema granica. Zato sam na zimskoj školi, predložila edukaciju svih dobnih skupina po modelu odozgo prema dolje, što znači da EU daje konkretne prijedloge za rješavanje krize, jer tako stvari idu brže i efikasnije, a svi stanovnici EU ih primjenjuju po istom modelu. Natura Histrica i sama provodi edukacije i kroz planove upravljanja potiče ekološku proizvodnju hrane. Veseli me što postoji velik broj mladih ljudi, srednjoškolaca koji promišljaju o klimi i žele promjene, naglasila je ravnateljica JU Natura Histrica Silvia Buttignoni.

U sklopu Nacionalne zimske škole održano je online predavanje pod nazivom „Thunderbolt and lightning very very frightening me“ - „Grom i munja me jako, jako plaše“ namijenjeno učenicima i profesorima istarskih srednjih škola. Zainteresiranost za predavanje bila je velika zbog čega je isto održano u dva termina, koncem prošle godine. Predavanje je održala poznata meteorologinja Dunja Mazzocco Drvar, a prisustvovalo je oko dvjestotinjak istarskih srednjoškolaca i njihovih nastavnika.

Profesori se putem projekta educiraju i pripremaju za provedbu edukativnih radionica u školama, te kasnije provode radionice s ciljem upoznavanja i osvještavanja učenika o problemima održivog razvoja.

- Projekt je zapravo svojevrstan nastavak uspješnog EU projekta Do the Right(s) Thing! u kojem je sudjelovalo 6 partnera iz Italije, Francuske i Hrvatske, među njima i Istarska županija. U aktivnostima je do sada sudjelovalo više od 600 učenika i 50 profesora iz 13 istarskih srednjih škola, što je potvrda da mladi razmišljaju održivo. Projektnim aktivnostima u sklopu projekta želimo educirati mlade o načelima održivog razvoja te ih potaknuti na aktivan angažman u životu lokalne zajednice, rekla je privremena ravnateljica JU „Regionalni koordinator za europske programe i fondove“ Patrizia Bosich.

U sklopu projekta Walk the Global Walk, oko 400 istarskih srednjoškolaca sudjelovalo je 2019. godine i u Globalnoj šetnji, odnosno mimohodu po centru Pule kako bi ukazali na važnost klimatskih promjena i održivosti planeta Zemlje. Učenici su na ovaj način pokazali kako su vrlo osviješteni i angažirani kada je riječ o očuvanju okoliša te negativnom učinku klimatskih promjena s kojima se svi svakodnevno susrećemo.

Projekt je financiran iz programa Europske komisije EuropeAid – “Raising public awareness of development issues and promoting development education in the European Union”, te traje od prosinca 2017. do kolovoza 2021. godine. Proračun projekta iznosi 3.180.083,93 eura, predlagatelj projekta je Regija Toskana, a provodi se u suradnji 19 partnera iz 11 zemalja.

Projektom se želi doprinijeti razvoju kritičke svijesti mladih o miru, ljudskim pravima i razvojnim pitanjima s kojima se suočava svijet te potaknuti i nadahnuti mlade da šire tu svijest među svojim vršnjacima. Kroz implementaciju različitih edukativnih aktivnosti i radionica u istarskim srednjim školama želi se povećati sposobnost učenika za aktivno sudjelovanje u transformaciji društva, te bolje razumijevanje njihovog lokalnog djelovanja i doprinosa ostvarivanju Ciljeva održivog razvoja.