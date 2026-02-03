Brončani rukometaši su trebali ujediniti Hrvatsku, a onda se ukazao Thompson

Trebao je to biti doček brončanih hrvatskih rukometaša. A pretvorio se u visoko politizirani doček Marka Perkovića Thompsona. Kao što se doček pretvorio u politički rat zagrebačke Gradske uprave i Tomislava Tomaševića s vladom Andreja Plenkovića, njegovim ministrima i koalicijskim partnerima. Nitko nije govorio o rukometašima koji su uvjetovali da na dočeku mora biti Thompson, već su se bavili pitanjem može li, treba li i smije li kontroverzni pjevač biti sastavni dio sportskog dočeka.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+