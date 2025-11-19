Brrr, brrr! Počeli su minusi. Evo što nam dolazi već u petak...

Prema najnovijoj vremenskoj prognozi, Hrvatsku danas očekuje djelomice sunčano vrijeme uz promjenljivu naoblaku. Iako će veći dio zemlje uživati u sunčanim razdobljima, na jugu zemlje bit će oblačnije, a lokalno su moguće i slabe oborine, stoga se stanovnici tog područja trebaju pripremiti na povremenu kišu.

Na kopnu će vjetar biti slab, što znači da nas ne očekuju veće promjene u osjetu hladnoće. Na Jadranu će tijekom dana puhati slaba do umjerena bura, no prema večernjim satima vjetar će okretati na jugo i južni smjer, što bi moglo donijeti nešto topliji zrak, ali i povećati osjećaj vlažnosti.

Foto: DHMZ

Temperature su jutros u kontinentalnom dijelu bile i ispod nule, a tijekom dana kretat će se u rasponu od 6 do 11 °C u unutrašnjosti, dok će duž obale biti nešto toplije, s najvišim dnevnim temperaturama između 12 i 17 °C. Zagreb će danas imati promjenljivo oblačno vrijeme sa sunčanim razdobljima, slab vjetar i najvišu dnevnu temperaturu između 6 i 8 °C.

IstraMet najavljuje i snijeg za kraj radnog tjedna...

Za one koji planiraju boravak na otvorenom, preporučuje se slojevito odijevanje zbog mogućih oscilacija u temperaturi tijekom dana, osobito u jutarnjim i večernjim satima kada će biti svježije. Na jugu zemlje valja imati pri ruci kišobran zbog mogućih povremenih pljuskova.

U nastavku tjedna očekuju se slični vremenski uvjeti, stoga pratite najnovije prognoze kako biste na vrijeme mogli planirati svoje aktivan