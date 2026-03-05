Opskrba naftom i plinom zbog rata u Iranu je poremećena. Stručnjaci: ‘Panike nema, ali ako ovo potraje... Cijene idu gore.’ Vlada: ‘Mi smo spremni reagirati, ograničili smo PDV’
ENERGETSKI POTRES PLUS+
BRRRRR Iduće zime grijanje će biti skuplje. Donosimo detalje!
Čitanje članka: 5 min
Potraje li sukob na Bliskom istoku započet napadom SAD-a i Izraela na Iran te iranska blokada Hormuškog tjesnaca, svi se pitaju kako će se to odraziti na svjetsko, pa onda i hrvatsko gospodarstvo te cijene energenata, odnosno nafte i plina. Iako je, tvrde analitičari i stručnjaci, situacija za sada stabilna, u ‘svjetskom energetskom potresu’ teško da bi i Hrvatska ostala neokrznuta.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku