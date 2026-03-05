BRRRRR Iduće zime grijanje će biti skuplje. Donosimo detalje!

Potraje li sukob na Bliskom istoku započet napadom SAD-a i Izraela na Iran te iranska blokada Hormuškog tjesnaca, svi se pitaju kako će se to odraziti na svjetsko, pa onda i hrvatsko gospodarstvo te cijene energenata, odnosno nafte i plina. Iako je, tvrde analitičari i stručnjaci, situacija za sada stabilna, u ‘svjetskom energetskom potresu’ teško da bi i Hrvatska ostala neokrznuta.

