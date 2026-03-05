VIDEO Plenković na sjednici Vlade: 'Spremni smo na mogući rast cijena nafte i plina'

S početkom u 11 sati počela je nova sjednica Vlade gdje bi trebali donijeti odluke o organiziranom povratku hrvatskih državljana s područja Bliskog istoka, kao i o iznosu osnovice za određivanje prava iz Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata za 2026. godinu.

Na dnevnom redu su, između ostalog, i izmjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost kojima Vlada predlaže produženje primjene snižene stope PDV-a od pet posto za isporuku prirodnog plina, grijanja iz toplinskih stanica te ogrjevnog drva, peleta, briketa i sječke do 31. ožujka 2027. godine

- Hrvatska pomno prati razvoj situacije u ratu, kao i s našim partnerima u NATO-u s osiguranjem stanovništva, diplomatskim pregovorima kao i sprječavanju daljnje eskalacije sukoba. Dugotrajan sukob na Bliskom istoku može imati ozbiljne posljedice, uključujući i nove izbjegličke valove te ekonomske implikacije na tržište energenata. U slučaju daljnjeg zatvaranja Hormuškog tjesnaca to bi sve skupa moglo rezultirati i naglim rastom cijena nafte i plina.Vlada će znati odgovoriti na to, mi smo o tome razgovarali temeljito. Imamo nažalost veliko iskustvo i jasno kažem da smo spremni donositi akte kojima ćemo ograničiti cijene energenata i drugih mjera ako bude potrebno - rekao je premijer Andrej Plenković.

- Svjesni smo da je dio naših državljana blokiran na ratnom prostoru. U tim izvanrednim okolnostima i strogim ograničenjima civilnog zrakoplovstva, Vlada i ministarstva poduzimaju sve raspoložive mjere kako bi našim državljanima koji su zatražili povratak u Hrvatsku to i omogućili u najkraćem mogućem roku.

Zagreb: 151. sjednica Vlade | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- Do sada su evakuirani svi hrvatski državljani koji su to htjeli, iz Irana, Izraela i Jordana. Iz Omana je evakuiran određeni broj hrvatskih državljana. Nekoliko preostalih ima mogućnost da se preveze do Dubaija. Preostalo je oko 20-ak državljana koji su rezidenti u Omanu i imaju opciju vratiti se letovima u Europu. Svi državljani upućuju se na detaljne informacije u veleposlanstva. Javnost je upoznata da je zrakoplov Croatia Airlinesa sa 149 mjesta na putu za Dubai i trebao bi sletjeti navečer u Zagrebu. Spremni smo organizirati još tri leta, iz Hrvatske u Emirate. Također, mi smo u suradnji s vladom Emirata i njihovim kompanijama, organizirali smo da se večeras dva zrakoplova u Dubaiju popune s hrvatskim državljanima na letu kojeg financira Vlada. Tijekom jutrošnjeg dana jednim komercijalnim letom doći će 40-ak državljana - istaknuo je premijer.