Brrrrr stiže nam još snijega! Temperature idu do nule, a za dio zemlje najavili i grmljavinu

Utorak će na istoku Hrvatske biti oblačan, no vrlo slabe oborine moguće su tek lokalno. Temperatura zraka tijekom dana neće se puno mijenjati, uglavnom će biti između 3 i 6 °C, a povremeno će puhati do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, izvijestila je meteorologinja HRT-a Petra Mikuš Jurković.

Utorak će tako donijeti nove oborine diljem zemlje. Očekuje se mjestimična kiša, a u gorju i snijeg.

- U Gorskoj Hrvatskoj hladno, povremeno uz susnježicu i snijeg, pa će se ponegdje snježni pokrivač još malo povećati. Snježne pahulje nošene jakom burom moguće su i na obali sjevernog Jadrana gdje će mjestimice padati kiša, ponajprije na otocima. Podno Velebita bit će i olujnih udara bure, pa će i more ponegdje biti valovito - prognozira.

Foto: DHMZ

- Promjenjivo, povremeno uz kišu, bit će i u Dalmaciji, a lokalno su mogući i obilniji pljuskovi, pa i grmljavina. Uz obalu će puhati umjerena do jaka bura, a prema otvorenom moru i istočnjak. Jutarnja temperatura zraka uglavnom od 7 do 10 °C, a popodnevna između 11 i 14 °C. U unutrašnjosti pak niža, od 3 °C ujutro do oko 8 °C poslijepodne - dodaje.

Jug Hrvatske očekuje pretežito oblačno vrijeme uz kišu, a lokalno i obilne pljuskove i grmljavinu.

- Umjerenog juga na krajnjem jugu Hrvatske bit će još i u srijedu, no na obali i idućih dana uglavnom će puhati bura, umjerena i jaka, ponajprije podno Velebita i s olujnim udarima. U srijedu uz promjenjivu naoblaku mjestimice kiša, ponajprije na krajnjem jugu, a četvrtak i petak pretežno sunčani - zaključuje.

Foto: DHMZ