Bruna Esih o Saboru, stranci: Da, desničarka sam, što onda?

U Saboru niste aktivni kao u zagrebačkoj Skupštini, planirate li to mijenjati?

Iskreno – da. Skupština je zahtijevala i dobila moju veliku pozornost, jer smo od birača dobili priliku participirati u donošenju odluka. U Saboru smo oporba i vladajućima i oporbi. Kao takvi svima smo trn u oku. Svjesna sam da je to politička pozornica na kojoj se očekuje veća aktivnost, bez obzira na to što je to prečesto jalov posao. Uz to gradimo stranku iz temelja i to oduzima najviše vremena.

Procjena koliko ćete politički trajati i koja je vaša ambicija?

Moja, odnosno naša ambicija je stvoriti dosljednu stranku koja će dugoročno biti najjači predstavnik izvornog hrvatskog svjetonazora i najčvršći zaštitnik hrvatskih interesa. Ne bavimo se pakiranjem politike, nemamo ambalažu ni otisnut rok trajanja.

Politički promašaj i uspjeh?

Uspjeh je bio na izborima s 11. mjesta na listi ući u Sabor, po broju glasova odmah iza Milanovića i Plenkovića. Na izborima u Zagrebu bila sam ispred kandidata HDZ-a, a Neovisni za Hrvatsku - NHR ima tek jednog zastupnika manje od SDP-a. Velikih neuspjeha ne vidim što ne znači da sam na neuspjeh imuna.

Najveća laž koju ste čuli o sebi?

Bilo ih je dosta. Najblesavija je da je Stjepan Mesić vjenčani kum mojih roditelja.

Na koji način izbacujete stres?

Fizičkom aktivnošću, boravkom u prirodi, ali nažalost za to imam sve manje vremena. Ima trenutaka kad se čini da ništa ne pomaže – tad predam sve dragom Bogu.

Bili ste prateći vokal Pipsima i Baretu. Žalite li što niste nastavili glazbenu karijeru?

Ne. Pjevanju sa svojom klapom Cesarice, što je bilo moja velika ljubav, mogu se uvijek vratiti kada u životu nađem više vremena za sebe.

U javnosti vas se doživljava kao desničarku. Što kažete na to?

Ti termini su promašeni, ali ako ih baš moramo prihvatiti pod uvjetom da se ne radi o etiketi onda - da, jesam, pa što? Etiketa desničara u nas skovana je pod čekićem apatrida, a na nakovnju ograničenih oportunista koji su često koristili domoljublje kao polugu za ostvarivanje svojih jadnih interesa.

Što vas je najviše razočaralo?

Izdaja je uvijek najbolnija. Vidjela sam na vlastite oči kako ljudi trguju onim što nazivaju svojim idealima.