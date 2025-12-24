Obavijesti

News

Komentari 45
IMOVINSKA KARTICA

FOTO HDZ-ova načelnica u općini u kojoj više nema za božićnice ima aute, gliser, ušteđevinu...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
FOTO HDZ-ova načelnica u općini u kojoj više nema za božićnice ima aute, gliser, ušteđevinu...
9
Foto: Facebook

Prema posljednjim podacima iz imovinske kartice, Haleuš ima plaću veću od 3100 eura mjesečno. Njezin suprug ostvaruje nešto više od 680 eura mjesečnih prihoda od imovine i imovinskih prava

Načelnica Općine Kloštar Ivanić Jasenka Haleuš našla se u središtu pozornosti nakon što je objavljeno da dio stanovnika ove općine ove godine nije dobio božićnicu zbog nedostatka sredstava u proračunu. Haleuš odgovornost prebacuje na SDP, tvrdeći da na sjednici Općinskog vijeća nije prošao njezin prijedlog rebalansa proračuna, zbog čega nije osigurano dovoljno novca za isplatu božićnica svim građanima. S druge strane, iz SDP-a odbacuju takve optužbe i ističu kako je odgovornost isključivo na načelnici.

U svom priopćenju navode da je Haleuš mandat preuzela 12. lipnja te da je imala dovoljno vremena donijeti odluku o isplati božićnica u skladu s raspoloživim proračunskim sredstvima.

MEĐUSOBNO SE OPTUŽUJU U Kloštar Ivaniću nestalo novca za božićnice. SDP: 'Žao nam je, ali kriva je HDZ-ova načelnica'
U Kloštar Ivaniću nestalo novca za božićnice. SDP: 'Žao nam je, ali kriva je HDZ-ova načelnica'

Prema posljednjim podacima iz imovinske kartice, Haleuš ima plaću veću od 3100 eura mjesečno. Njezin suprug ostvaruje nešto više od 680 eura mjesečnih prihoda od imovine i imovinskih prava.

Obitelj ima i dva kredita za koja mjesečno izdvajaju ukupno 682,31 euro. Od nekretnina, Haleuš je suvlasnica kuće s okućnicom u Kloštar Ivaniću procijenjene na 120.000 eura, dok je njezin suprug vlasnik kuće u Ivanić-Gradu vrijedne 280.000 eura.

Načelnica je u Ivanić-Gradu i suvlasnica građevinskog zemljišta procijenjenog na 174.000 eura, kao i vinograda u Kloštar Ivaniću vrijednog 15.000 eura.

NEVJEROJATNO Nema više božićnice u Kloštar Ivaniću! HDZ-ova načelnica za 24sata: 'SDP je ukrao Božić'
Nema više božićnice u Kloštar Ivaniću! HDZ-ova načelnica za 24sata: 'SDP je ukrao Božić'

U imovinskoj kartici navedeno je i da je Haleuš vlasnica glisera Galeon Galia 720 vrijednog 30.000 eura te automobila Opel Mokka procijenjenog na 15.000 eura. Njezin suprug posjeduje BMW vrijedan 20.000 eura, kao i automobile Chevrolet i Daihatsu, svaki procijenjen na 3.000 eura. Načelnica je prijavila i ušteđevinu od 10.000 eura, dok suprug ima 8.000 eura štednje.

Dodatnu pozornost izaziva i njezin politički status. Iako je na lokalnim izborima pobijedila kao nezavisna kandidatkinja, Haleuš je 26. listopada ove godine na redovnoj Izbornoj skupštini Općinske organizacije HDZ-a Kloštar Ivanića izabrana za predsjednicu te stranke.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 45
Todoriću pada arbitraža protiv Hrvatske u Washingtonu: Nabio je dugove, odvjetnici odustali...
EKSKLUZIVNO IZVJEŠĆE

Todoriću pada arbitraža protiv Hrvatske u Washingtonu: Nabio je dugove, odvjetnici odustali...

Ivica Todorić je ostao i bez nizozemskih tvrtki koje su pokrenule arbitražu protiv Hrvatske. Odvjetnicima nije platio 1,3 mil. eura duga. Slamku spasa vidi u tvrtki Elektronček kojoj je sve prepisao: 'To je učinio protuzakonito'
FOTO Sjećate se kuće u Podvinju s lampicama i prvim bijelim poljem? 'Prerezali su mi žice'
VIŠE NE SVIJETLI

FOTO Sjećate se kuće u Podvinju s lampicama i prvim bijelim poljem? 'Prerezali su mi žice'

Oštećeni je upoznat s pravom podnošenja prijedloga za kazneni progon vezano uz kazneno djelo oštećenja tuđe stvari, rekli su iz policije.
Nema više božićnice u Kloštar Ivaniću! HDZ-ova načelnica za 24sata: 'SDP je ukrao Božić'
NEVJEROJATNO

Nema više božićnice u Kloštar Ivaniću! HDZ-ova načelnica za 24sata: 'SDP je ukrao Božić'

Ne znam tko bi više zaslužio taj znak pažnje nego oni, ljudi koji su cijeli život radili i punili proračun svoje općine, a danas nisu mogli dobiti ni simboličnu zahvalu, kaže načelnica Jasenka Haleuš

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025