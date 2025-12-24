FOTO HDZ-ova načelnica u općini u kojoj više nema za božićnice ima aute, gliser, ušteđevinu...

Načelnica Općine Kloštar Ivanić Jasenka Haleuš našla se u središtu pozornosti nakon što je objavljeno da dio stanovnika ove općine ove godine nije dobio božićnicu zbog nedostatka sredstava u proračunu. Haleuš odgovornost prebacuje na SDP, tvrdeći da na sjednici Općinskog vijeća nije prošao njezin prijedlog rebalansa proračuna, zbog čega nije osigurano dovoljno novca za isplatu božićnica svim građanima. S druge strane, iz SDP-a odbacuju takve optužbe i ističu kako je odgovornost isključivo na načelnici.

U svom priopćenju navode da je Haleuš mandat preuzela 12. lipnja te da je imala dovoljno vremena donijeti odluku o isplati božićnica u skladu s raspoloživim proračunskim sredstvima.

Prema posljednjim podacima iz imovinske kartice, Haleuš ima plaću veću od 3100 eura mjesečno. Njezin suprug ostvaruje nešto više od 680 eura mjesečnih prihoda od imovine i imovinskih prava.

Obitelj ima i dva kredita za koja mjesečno izdvajaju ukupno 682,31 euro. Od nekretnina, Haleuš je suvlasnica kuće s okućnicom u Kloštar Ivaniću procijenjene na 120.000 eura, dok je njezin suprug vlasnik kuće u Ivanić-Gradu vrijedne 280.000 eura.

Načelnica je u Ivanić-Gradu i suvlasnica građevinskog zemljišta procijenjenog na 174.000 eura, kao i vinograda u Kloštar Ivaniću vrijednog 15.000 eura.

U imovinskoj kartici navedeno je i da je Haleuš vlasnica glisera Galeon Galia 720 vrijednog 30.000 eura te automobila Opel Mokka procijenjenog na 15.000 eura. Njezin suprug posjeduje BMW vrijedan 20.000 eura, kao i automobile Chevrolet i Daihatsu, svaki procijenjen na 3.000 eura. Načelnica je prijavila i ušteđevinu od 10.000 eura, dok suprug ima 8.000 eura štednje.

Dodatnu pozornost izaziva i njezin politički status. Iako je na lokalnim izborima pobijedila kao nezavisna kandidatkinja, Haleuš je 26. listopada ove godine na redovnoj Izbornoj skupštini Općinske organizacije HDZ-a Kloštar Ivanića izabrana za predsjednicu te stranke.