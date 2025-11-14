Bruna i Erin osvojile su nagradu Luka Ritz! Sprječavaju nasilje, pomažu drugima, uzor su svima

Ova nagrada nije samo priznanje, ona je podsjetnik da i najmanji čin dobrote može promijeniti nečiji život. Hvala vam svima što vjerujete u nas mlade i što zajedno čuvamo sjećanje na Luku. Vjerujem da možemo učiniti svijet boljim mjestom za sve, rekla je Bruna Blaić, jedna od dvije učenice kojima je koja je u petak u Zagrebu dodijeljena Nagrade Luka Ritz - Nasilje nije hrabrost.

- Od srca hvala Zakladi Luka Ritz što prepoznaje i podržava mlade ljude koji šire dobrotu, suprotstavljaju se nasilju i vjeruju da svijet možemo mijenjati razumijevanjem i suosjećanjem. Luka je postao simbol tih vrijednosti i ponosna sam što mogu biti mali dio njegove velike priče. Posebno hvala mojim roditeljima koji su me odmalena učili da budem iskrena, empatična i da nikada ne zaboravim pomagati drugima. Hvala vam što ste me usmjerili na pravi put i naučili me da je dobrota uvijek izbor koji se isplati - zaključila je mlada i inspirativna Bruna učenica XVI. gimnazije u Gradskoj skupštini Grada Zagreba.

Naime, u napadu koji se dogodio u blizini njezine škole pokazala je iznimnu hrabrost i odvažnost. Učenika njezine škole, dok se tramvajem vozio na nastavu, počela su uznemiravati i maltretirati trojica nepoznatih mladića. Izašao je iz tramvaja i požurio prema školi, no sustigli su ga i počeli udarati. Bio je jako prestrašen, osobito zato što su odrasli prolaznici samo promatrali i nisu reagirali.

U tom trenutku, kada je pomislio da mu nitko neće pomoći, Bruna je stala pred trojicu mladića koji su ga napadali i odlučno im rekla da prestanu. Mladići su se pred njezinom hrabrošću povukli i ubrzo pobjegli.

Nagradu je dobila i učenica Osnovne škole Grigora Viteza, Erin Jakolić koja se ističe se svojim komunikacijskim vještinama, uzornim ponašanjem i uvijek je spremna pomoći drugim učenicima u razredu. Potiče suradnju i pomaže u rješavanju sukoba među učenicima, uvijek naglašavajući nenasilan način rješavanja problema.

Od početka školovanja ostvaruje kvalitetne socijalne odnose, kako s učenicima, tako i s učiteljima. Njena emocionalna zrelost i empatija posebno dolaze do izražaja u svakodnevnim situacijama, kada svojim ponašanjem služi kao uzor drugima. Među prvima je spremna prihvatiti učenike kojima je potrebna pomoć, integrirati ih u razrednu zajednicu te pokazati inicijativu u učenju, što pozitivno utječe i na samu nastavu.

Redovito sudjeluje u školskim projektima koji promiču toleranciju, raznolikost i inkluziju, ističući se entuzijazmom i željom za stvaranjem pozitivnog školskog ozračja. Svojim primjerom pokazuje kako je važno njegovati dobre odnose među učenicima i poticati ih na uključivanje i pomaganje drugima.

Djevojčice su nagrađene su za svoj poseban doprinos promicanju tolerancije, nenasilnog ponašanja i pozitivnih vrijednosti među vršnjacima.

Tomašević: 'Primjer ste svima'

Okupljenima se obratio gradonačelnik Grada Zagreba, Tomislav Tomašević te rekao kako su djevojke pokazale što znači boriti se protiv nasilja.

- Velika nam je čast što vam danas možemo uručiti ovu nagradu “Nasilje nije hrabrost”, posvećenu Luki Ritzu. Svojim radom i djelovanjem u školskim aktivnostima pokazale ste što znači boriti se protiv nasilja, što znači zauzeti se za one koji su drugačiji, što znači inkluzija, poštovanje, dijalog i empatija. Doista ste primjer svim učenicama i učenicima osnovnih škola u Zagrebu i ono najvažnije, primjer ste nama kao društvu - rekao je Tomašević djevojkama. Zahvalio je i Lukinim roditeljima, Suzani i Neni što iz godine u godinu dolaze na svečanost.

- Godine 2008. dogodila se tragedija koja je potresla Grad Zagreb i cijelu Hrvatsku. Ova nagrada postala je simbol prepoznavanja onih mladih koji se usprotive vršnjačkom nasilju u svojoj sredini, u svojim školama, koji pokažu hrabrost i pošalju jasnu poruku da nasilje nije snaga, nego slabost. Hvala vam što nosite hrabrost i nježnost Luke, koji je napadnut samo zato što je bio drugačiji. Nasilje prema drugima i drugačijima nikada, nikada ne može biti opravdano. Za njega ne postoji razlog, ni politički, ni svjetonazorski, ni bilo koji drugi. Mislim da se oko toga svi možemo i moramo složiti: nasilju nema opravdanja i svaki put moramo zauzeti jasan stav protiv njega - rekao je Tomašević.

Luka preminuo nakon brutalnog napada

Luka Ritz bio je zagrebački srednjoškolac koji je 2008. godine tragično preminuo nakon brutalnog napada vršnjaka. Njegova smrt potresla je cijelu Hrvatsku i potaknula široku javnu raspravu o vršnjačkom nasilju, pasivnosti društva te potrebi sustavne prevencije.

Kako njegova dobrota, kreativnost i miran duh ne bi bili zaboravljeni, njegova obitelj i Grad Zagreb pokrenuli su nagradu koja nosi njegovo ime, kao trajni podsjetnik na to da nasilje nikada nije hrabrost, te da mladi koji biraju mir, empatiju i dobrotu zaslužuju biti istaknuti.

Nagrada “Luka Ritz - Nasilje nije hrabrost” dodjeljuje se svake godine učenicima osnovnih i srednjih škola koji svojim djelovanjem, karakterom i odnosom prema drugima promiču solidarnost, poštovanje, mirno rješavanje sukoba i suprotstavljanje svakom obliku nasilja. Nagrada je u Hrvatskoj postala simbol društvene borbe protiv vršnjačkog nasilja, ali i podsjetnik na važnost humanosti i građanske hrabrosti.