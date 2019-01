Bruna i Zlatko su protiv eura, a u njemu štede i zadužuju se!

Neovisni za Hrvatsku borit će se za opstanak hrvatske kune jer ona je alat u rukama suverene države. Odreknemo li je se, odričemo se u potpunosti monetarne, ali i fiskalne neovisnosti. Neovisnost kad nije puna, kao da je i nema. I molim vas, nemojte ovaj problem čuti tek kao vapaj nostalgičnih nacionalista, kad dobro znamo da je kuna i vašim strateškim partnerima u vlasti, za razliku od himne, duboko prirasla srcu!, poručila je danas Bruna Esih, čelnica Neovisnih za Hrvatsku premijeru Andreju Plenkoviću u Saboru.

Nakon Živog zida, Neovisni su se tako jasno deklarirali protiv uvođenja eura u Hrvatsku, što je legitimni politički stav.

Međutim, prema imovinskim karticama, suprug Esih štedi u eurima, dok politički tajnik stranke i saborski zastupnik Zlatko Hasanbegović ima kredite u eurima. Velika većina hrvatskih građana štedi u eurima jer ih smatra sigurnijim od kune. Kamate na kredite u eurima su niže od onih na eure. Dakle, iako obitelj Esih može štedjeti samo u kunama ako vjeruje u nacionalnu valutu, to nije činila. A Hasanbegović je trebao biti spreman platiti i višu kamatu kako bi promovirao kunu. Ali to ipak nisu učinili.

Prema imovinskoj kartici, Bruna Esih nema ušteđevine. Njen suprug ima štednju od 17.500 eura i 200.000 kuna, što znači da je diverzificirao valutni rizik. Hasanbegović ima tri kredita prema imovinskoj kartici od prošle godine. Dva su u eurima, a jedan u kunama. U kunama ima kredit nešto veći od 16.000 kuna po kamati 8,96 posto. Prvi kredit u eurima je na 10 godina, nešto veći od 27.000 eura, a kamata je 6,29 posto. Drugi kredit je također u eurima i na 10 godina, a iznosi 28.400 eura s kamatom od 7,95 posto. Uz to, Hasanbegović ima i leasing za automobil u eurima, te dug po kreditnoj kartici.

Hasanbegovića smo kao političkog tajnika Neovisnih pitali: Ako je stranka za kunu, zašto suprug gospođe Esih štedi u eurima, a Vi ste se zaduživali u njima?

- Štednja u eurima nije inkompatibilna sa stajalištem da u Hrvatskoj treba ostati kuna. Pravo građana je da štede, ako žele u eurima, dolarima, srpskim dinarima ili britanskim funtama i to nije u suprotnosti sa zagovaranjem kune kao hrvatske monete. Ja stvarno ne mogu znati zašto suprug štedi u eurima, ali on i nije član stranke. Zašto bi suprug slijedio monetarnu koncepciju supruge? Možda glasa i za drugu stranku. Što se mene tiče, ja nisam birao u čemu ću se zadužiti nego sam na osnovu svoje skromne kreditne sposobnosti kao znanstvenik uzeo kredit koji sam jedini mogao. Ako je liberalna ekonomistica Maruška Vizek skeptična prema euru, zašto bi to bila tabu tema - odgovorio je Hasanbegović.

On ističe da je kredite i dugove zatvorio nakon smrti majke kada je dobio nasljedstvo, ali da kartica još nije ažurirana.