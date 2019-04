'Iako je nije htio ubiti kakva bi bila poruka da ga oslobodimo?'

U ponovljenom postupku Bruno Bajrić (26) osuđen je na tri i pol godine zatvora zbog ubojstva iz nehaja svoje djevojke Anice Ćurić (22) - povukao je obarač pištolja Mauser jer je lakomisleno smatrao da do najgoreg neće doći.

Zaključak je to splitskog Županijskog suda na suđenju mladiću zbog tragedije koja se dogodila u studenom 2016. godine u Splitu, u Bajrićevom stanu.

- Nije bilo dovoljno dokaza za zaključak da je u pitanju kazneno djelo ubojstva s neizravnom namjerom. To bi značilo da je bio svjestan da može usmrtiti Anicu i prihvatio je to. Sudsko vijeće smatra da je u ovom slučaju riječ o nehaju, odnosno da je optuženi Bajrić uzeo pištolj u ruku lakomisleno smatrajući da neće doći do ovakvog ishoda - pravni aspekt je ukratko pojasnio sudac Vladimir Živaljić, dodajući kasnije u nadahnutom obrazloženju presude.

- Dvoje mladih bili su u vezi tri godine, te večeri su kao i inače prošetali pa došli u stan optuženog u kojem živi s roditeljima, u njegovu sobu. Oko 23 sata, kada se djevojka spremala otići, povukao je obarač i pogodio je jednim hicem u lijevu stranu grudi, s udaljenosti između 60 cm i jednog metra, što je sam i priznao. Nikakvih dokaza nemamo da je pristao na ubojstvo s neizravnom namjerom, na takvu posljedicu, dapače. Nikakav razlog nema za tako nešto: iz iskaza njene braće, roditelja mladih, njenih prijateljica, jasno je da su bili u vezi u kojoj nikad nije bilo incidenta, svađe. Svaku slobodnu minutu su provodili zajedno, a čak i dok je optuženi bio na obuci u Poljskoj, stalno su bili u kontaktu. Planirali su zajednički život. A dok su drugi i vidjeli neke razlike između njih, oni ih nisu vidjeli, to je jednostavno u suprotnošću sa zaljubljenošću - kazao je između ostalog sudac Živaljić.

Obrana je tražila institut oslobođenja kazne jer posljedice teško pogađaju samog Bajrića. Predsjednik sudskog vijeća nije prihvatio takav prijedlog uz riječi: 'Pištolj je bio u sobi, s metkom u cijevi, iako je i oružje bilo sadržaj njihovog druženja, ipak je izložio djevojku napunjenom i otkočenom pištolju. Kakvu bi poruku poslali da smo ga oslobodili kazne?!', zapitao se retorički Živaljić, kojem nije bilo drago što se Bajrić nije pojavio (iako je do danas uredno dolazio na sve rasprave) na proglašenju presude.

Mladić (koji je još bio u donjem rublju) i njegov otac su djevojku odveli u splitsku bolnicu, no Anici nije bilo pomoći.

Za prouzročenje smrti iz nehaja zakonski je predviđena sankcija od šest mjeseci do pet godina zatvora. U prvom postupku je osuđen na deset godina zatvora zbog ubojstva s neizravnom namjerom, no tu je presudu ukinuo Vrhovni sud.

Bajrić se u međuvremeno zaposlio kao socijalni radnik u Velikoj Britaniji, u humanitarnoj organizaciji u gradu Chathamu koja se bavi rehabilitacijom ovisnika i pomoći beskućnicima.