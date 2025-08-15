FOTO: KAOS U SRBIJI
Brutalne scene iz Srbije. Dačić: Uhićen Hrvat! Tukao je policiju! Ambasada RH: Nemamo taj info
Nastavljaju se veliki sukobi građana i policije po Srbiji. Policija građane koji prosvjeduju nemilo danima tuče, dok ignorira nasilje Vučićevih batinaša, poručuju prosvjednici.. "Blokaderi su napali policiju, ozlijeđena su najmanje 42 policajca. Neki imaju lomove ruku, nogu, stopala... Uhićeno je 37 ljudi, akcije su još u tijeku", kazao je Vučićev potrčko, srpski ministar policije Ivica Dačić. "Među uhićenima je i jedan hrvatski državljanin, koji je napao srpsku policiju. Što će ovdje napadati našu policiju? Toliko o tome da ovi prosvjedi nemaju veze sa stranim faktorom", dodao je Dačić.. Ali hrvatske vlasti još nemaju informaciju da je hrvatski građanin uhićen... "Veleposlanstvonije službeno obaviješteno da je itko uhićen, pa ne možemo ništa više reći", kazao je za 24sata zamjenik šefa diplomatske misije u hrvatskom Veleposlanstvu u Beogradu Ivan Zeko-Pivač.