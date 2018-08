Brutalno pretukao psa, ali neće u zatvor, sud mu ublažio kaznu

Karl Heinz Stumpf (68) istukao je malog psa mješanca Jolija drškom od metle u namjeri da ga ozlijedi i izloži bolima. Pas je bio vezan za klupicu ispred dvorišta vlasnika Nade i Ferdinanda Elsberger u Karinu Donjem u obrovačkoj općini. Stumpf je psa napao koncem srpnja 2015. godine istukavši ga štapom po cijelom tijelu tako da je pas dobio prijelom šape, kontuzije i oguljotine po šapi i glavi. Pobjegao je cvileći, jer je od izbjegavanja napadačevih udaraca pukla uzica na kojoj je bio vezan. Vlasnici su ga odveli veterinaru koji ga je operirao tri sata, što ih je stajalo 3300 kuna.



Stvar je završila na sudu i zadarski Općinski sud nepravomoćno je osudio Stumpfa na pet mjeseci bezuvjetnog zatvora. Zbog mučenja životinja obično se nije slalo ljude u zatvor, no ovom nepravomoćnom presudom, počinitelj je osuđen na boravak iza rešetaka.

- Sud je uvjerenja da se jedino zatvorskom kaznom može postići svrha kažnjavanja, kako generalna tako i specijalna prevencija i ukazati da nasilje nad životinjama nije opravdano ni dopušteno, jer su životinje, kao i ljudi, živa bića. A posebno kada malog psa mješanca, težine svega 10-ak kilograma premlati krupan i visok muškarac kao što je to optuženik, i to bez ikakvog opravdanog razloga, koristeći pri tome tvrdi drveni štap - piše u obrazloženju suca Tomislava Šimića.



Ovih dana presuda je postala pravomoćna, ali je zatvorsku osudu viši sud ublažio, jer je djelomično prihvatio Stumpfovu žalbu. Prema presudi Županijskog suda u Zagrebu, Karl Heinz Stumpf neće u zatvor ako u sljedeće četiri godine ne počini kazneno djelo. Ako opet bude mučio ili ubio životinju, automatski ide u zatvor na pet mjeseci.