U javnost je izašla dramatična snimka smrtonosne pucnjave u Minneapolisu, zabilježena mobitelom agenta Imigracijske i carinske službe (ICE) koji je usmrtio 37-godišnju Renee Good. Video, koji nudi sirovu perspektivu iz prvog lica, objavila je i Bijela kuća kao dokaz da je agent djelovao u samoobrani, no snimka je istovremeno potaknula još dublje podjele i otvorila brojna pitanja o okolnostima incidenta koji je potresao Ameriku.

Pokretanje videa... 00:48 Agent ICE-a koji je ubio ženu u Minneapolisu mobitelom je sve snimao. Sad su objavili snimku | Video: reuters/alpha news

Snimku je prvotno objavio konzervativni medij Alpha News iz Minnesote, a nedugo zatim podijelio ju je i potpredsjednik JD Vance.

"Pogledajte ovo, koliko god bilo teško. Mnogima od vas je rečeno da ovog policajca nije udario auto, da nije bio maltretiran i da je ubio nevinu ženu. Stvarnost je da mu je život bio ugrožen i da je pucao u samoobrani", napisao je Vance na društvenoj mreži X.

Što se vidi na snimci?

Video u trajanju od 47 sekundi počinje dok agent Jonathan Ross prilazi bordo SUV-u kojim je Renee Good prepriječila ulicu. Ross ne govori ništa dok hoda prema vozačevoj strani. Kroz otvoren prozor, Good mu se obraća smirenim tonom.

​- Sve je u redu, čovječe. Nisam ljuta na tebe - kaže ona.

U odrazu stakla vidi se agent Ross kako drži mobitel i snima. U međuvremenu, iz vozila je izašla supruga ubijene, Becca Good, koja također snima agenta i dobacuje mu: "Mi ne mijenjamo tablice svako jutro, čisto da znaš. Bit će iste i kad dođeš kasnije razgovarati s nama." Zatim mu se unosi u lice s mobitelom i govori: "Želiš se kačiti s nama? Idi si po ručak, veliki."

Napetost eskalira kada se čuje glas drugog policajca koji naređuje Renee Good da izađe iz automobila. Ona tada ubacuje u rikverc, okreće volan udesno, odmičući prednji dio vozila od mjesta gdje stoji agent Ross, i kreće naprijed. U tom trenutku Ross uzvikuje "whoa", kamera se naglo trese i usmjerava prema nebu, a zatim se čuju tri brza hica. Sama pucnjava se ne vidi, no čuje se kako netko izgovara "j***na kuja" dok se SUV zabija u parkirani automobil.

Foto: Tim Evans

Svađa oko istrage i nadležnosti

Iako administracija tvrdi da snimka dokazuje kako je Good pokušala pregaziti agenta, kritičari ističu da se na videu čini kako je okrenula volan od njega. Ovaj incident dogodio se u kontekstu pojačanih akcija ICE-a diljem zemlje, a dodatnu dimenziju priči daje činjenica da je agent Ross u lipnju 2025. bio teško ozlijeđen kada ga je bjegunac vukao automobilom gotovo 300 metara.

Lokalne vlasti u Minnesoti oštro su se usprotivile saveznoj interpretaciji događaja. Guverner Tim Walz i gradonačelnik Minneapolisa Jacob Frey optužili su agenta za "nesmotrenu upotrebu sile koja je rezultirala smrću". Tenzije su dodatno porasle nakon što je FBI preuzeo isključivu kontrolu nad istragom, isključivši Državni ured za kriminalističke istrage (BCA), što je izazvalo zabrinutost oko transparentnosti postupka.

​- Nije važno što je riječ o saveznom agentu. Zakon je jasan, mi imamo nadležnost donijeti odluku - poručila je tužiteljica okruga Hennepin, Mary Moriarty, pozivajući sve svjedoke da se jave s dokazima.

Renee Good, majka troje djece, bila je, prema riječima gradskih čelnika, pravna promatračica saveznih akcija i nije bila meta operacije ICE-a. Njezina supruga Becca izjavila je da je Renee vjerovala u "izgradnju boljeg svijeta" te da su počinitelji imali "strah i bijes u srcima".