Bubaš: Danas imamo 76 novih slučajeva, pridržavajte se mjera

Poručila je kako epidemiološka slika u Hrvatskoj nije katastrofalna, ali da se ljudi ne pridržavaju mjera. Dodala je kako je Hrvatska jedna od zemalja gdje se najmanje nose maske

<p>Brojke nisu sjajne, danas je 76 novozaraženih. To je porast, nije neočekivan, puls terena govori da možemo očekivati takav jedan blagi porast, rekla je pomoćnica ravnatelja HZJZ-a <strong>Marija Bubaš</strong> za <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a525099/Bubas-Danas-imamo-76-novozarazenih-pomoglo-bi-kad-bi-se-svi-pridrzavali-mjera.html" target="_blank">N1 </a>i dodala kako su okupljanja i nepridržavanje mjera uvelike pridonijeli povećanju broja zaraženih. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska bi uskoro mogla imati probleme s koronom kao Srbija </strong></p><p>- Razmišlja se da se uvede obaveza kontaktiranja uzvanika i podsjeti ih se da ako imaju bilo kakve smetnje, da na dan dolaska izmjere temperaturu i ako je imaju da ostanu kod kuće, jer treba paziti i ponašati se odgovorno, jer naglasak je na odgovornom ponašanju, a ne na restrikcijama - rekla je Bubaš.</p><p>Poručila je kako epidemiološka slika u Hrvatskoj nije katastrofalna, ali da se ljudi ne pridržavaju mjera. Dodala je kako je Hrvatska jedna od zemalja gdje se najmanje nose maske, dok istraživanja pokazuju da čak i one platnene mogu spriječiti zarazu za do 30 posto. </p><p>- Ako je točno da će se najesen vratiti epidemija, da će klinička slika biti i teža, zašto ne bismo razmišljali i o maskama i u zatvorenom i na otvorenom? - upitala je Bubaš.</p><p>Iako smatra da županijski stožeri i epidemiološke službe drže stvari pod kontrolom, napominje kako bi značajno pomoglo da se ljudi pridržavaju mjera. </p><p>- Ako se ne budemo ničega pridržavali, brojke zaraženih mogu biti troznamenkaste. Zasad su dvoznamenkaste i to je jako dobro - rekla je Bubaš.</p><p>Najveći problem su asimptomatski nositelji virusa, jer oni ni ne znaju da su zaraženi i zato je potrebna fizička udaljenost i nošenje maski, ponovila je.</p>