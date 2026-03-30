Vučić odgovorio Milanoviću

Predsjednik Zoran Milanović objavio je priopćenje u kojem je otkrio da je otkazao sastanak Procesa Brdo-Brijuni jer smatra kako nije moguć dolazak predsjednika Vučića u Hrvatsku. Sada se oglasio i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić koji je podržao Milanovićevu odluku jer mu, kako je istaknuo, tamo nije mjesto, kao i da mu je mnogo važnije da ode i položi cvijet u Jasenovcu.

- Što se mog prisustva tiče na Brijunima, u potpunosti podržavam Zorana Milanovića, apsolutno je u pravu, meni tamo nije mjesto. Uvijek sam želio da kao predsjednik Srbije odem i položim cvijet u Jasenovac i to mi je uvijek bilo neusporedivo važnije, a da idem na Brijune mogu ići samo kao dio profesionalnih obveza da čujem i drugu stranu, da razgovaram, jer nikada od dijaloga nisam bježao - rekao je Vučić za Tanjug.

Time je odgovorio na pitanje da komentira izjavu Milanovića da će otkazati sastanak procesa Brdo-Brijuni u svibnju jer ne želi Vučićevo sudjelovanje na tom sastanku zbog izjava u prethodnom razdoblju.

Rekao je i kako Milanović nije morao otkazati cijeli sastanak.

- Mogao je lijepo pozvati svoje prijatelje iz Prištine, Tirane i odakle god želi, jer im svakako ne bi kvario i remetio tu idiličnu atmosferu - dodao je.

- Što se tiče izjava i toga na što se poziva Zoran Milanović, ja mu nisam potrčko i ja mu nisam Andrej Plenković da može misliti da se iživljava na meni kao što se iživljava na nekim svojim ljudima ili na nekim drugim predstavnicima zemalja, kao što nisam potrčko ni Plenkovića ni Gordana Grlića Radmana koji će mi određivati što ću govoriti, već govorim kao slobodan i slobodarski predsjednik Srbije i govorim istinu - zaključuje Vučić.