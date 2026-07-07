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NEVJEROJATNO

BUDALA Jet skijem prošao ispod katamarana Jadrolinije, objavio i video: 'Prijavljen si policiji'

Piše Veronika Miloševski,
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BUDALA Jet skijem prošao ispod katamarana Jadrolinije, objavio i video: 'Prijavljen si policiji'
Foto: Facebook
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Ispod objavljenog videa ubrzo se razvila žestoka rasprava. Hrvati su ga prozvali zbog neoprezne vožnje te napisali kako su snimku proslijedili nadležnim službama, nazivali ga 'budalom'...

Društvenim mrežama širi se snimka opasne i neodgovorne vožnje jet-skijem. Strani turist, kojeg na Facebooku prati više od 30 tisuća ljudi, objavio je videozapis u kojem u punoj brzini upravlja jet skijem te se provlači kroz iznimno uski prostor ispod katamarana Jadrolinije, istovremeno snimajući cijeli stravičan manevar.

- Hoće li nas kazniti - napisao je turist na Facebooku.

Ova neodgovorna vožnja dogodila se u samom jeku turističke sezone kada je pomorski promet na jadranskoj obali izrazito pojačan.

Ispod objavljenog videa ubrzo se razvila žestoka rasprava. Hrvati su ga prozvali zbog neoprezne vožnje te napisali kako su snimku proslijedili nadležnim službama, nazivali ga budalom te dodali kako je ovo jako neoprezno.

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