STRAVA KOD IMOTSKOG Dijete upalo u bazen. Preminulo je

Teška tragedija dogodila se u ponedjeljak navečer na imotskom području, gdje je život izgubilo malo dijete.

Naime, nesreća se dogodila oko 20.30 sati kada je dijete upalo u bazen ispred obiteljske kuće. Na mjesto događaja odmah je pozvan tim Hitne medicinske pomoći, no unatoč pokušajima pomoći, dijete je preminulo.

O slučaju je obaviješteno Županijsko državno odvjetništvo u Splitu, a na mjestu događaja bit će proveden očevid kako bi se utvrdile sve okolnosti ove tragične nesreće, priopćili su iz PU uprava splitsko-dalmatinska.