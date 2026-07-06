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ISPRED KUĆE

STRAVA KOD IMOTSKOG Dijete upalo u bazen. Preminulo je

Piše Ivan Jukić,
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STRAVA KOD IMOTSKOG Dijete upalo u bazen. Preminulo je
Foto: 24sata
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Na mjesto događaja odmah je pozvan tim Hitne medicinske pomoći, no unatoč pokušajima pomoći, dijete je preminulo

Teška tragedija dogodila se u ponedjeljak navečer na imotskom području, gdje je život izgubilo malo dijete.

Naime, nesreća se dogodila oko 20.30 sati kada je dijete upalo u bazen ispred obiteljske kuće. Na mjesto događaja odmah je pozvan tim Hitne medicinske pomoći, no unatoč pokušajima pomoći, dijete je preminulo.

O slučaju je obaviješteno Županijsko državno odvjetništvo u Splitu, a na mjestu događaja bit će proveden očevid kako bi se utvrdile sve okolnosti ove tragične nesreće, priopćili su iz PU uprava splitsko-dalmatinska.

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