Budanov: Moguće je da rat s Rusijom završi prije ove zime

Realno je očekivati završetak ruskog rata protiv Ukrajine prije zime 2026. godine, izjavio je Kirilo Budanov za Kyiv Independent. Stav šefa Ureda predsjednika podudara s nedavnim izjavama predsjednika Volodimira Zelenskog, koji je u intervjuu 31. svibnja rekao da prozor za učinkovite mirovne pregovore s Moskvom ostaje otvoren do zime, s obzirom na to da Moskva gubi inicijativu na bojištu, a Kijev pojačava dalekometne udare unutar ruskog teritorija.

Foto: Thomas Peter

Na izravan upit, Budanov se složio s tom procjenom.

„Predsjednik nam je zadao zadatak da pokušamo okončati ovaj rat što je brže moguće. Mogu potvrditi da je to doista njegov cilj — privesti neprijateljstva kraju što prije, po mogućnosti prije zime“, rekao je Budanov govoreći na Forumu o arhitekturi sigurnosti u Kijevu.

„Kao šef Ureda predsjednika, svakako činim sve što je u mojoj moći kako bih ostvario cilj koji je postavio predsjednik Ukrajine.“

Budanov je ovaj cilj opisao kao „apsolutno ispravan, pravovremen i dobro promišljen“. Prema njegovim riječima, niz čimbenika ukazuje na to da postoji nada kako bi Rusija mogla pristati na „određeni prijedlog“ o prekidu neprijateljstava.

Kao bivši šef obavještajne službe, Budanov je i ranije često davao hrabre prognoze o ishodu rata, od kojih se nisu sve ostvarile.

Govoreći o situaciji na bojištu, Zelenski je ranije izjavio da ruski teritorijalni dobici u proteklih mjesec dana nisu premašili njezine gubitke, dodajući da je „potrebno pronaći diplomatski način da sjednemo i razgovaramo“ prije zime. „Ali to ovisi o pritisku na (ruskog predsjednika Vladimira) Putina, pritisku unutar njegovog društva, a mislim da taj pritisak raste, kao i pritisak sankcija — ne da ih se ukida, nego da se uvode nove“, rekao je ukrajinski predsjednik u intervjuu za CBS News.

Posljednji trilateralni razgovori u kojima su sudjelovali Ukrajina, Rusija i SAD održani su sredinom veljače. Sljedeći sastanak, koji je prvotno planiran za kraj veljače, a potom odgođen za početak ožujka, otkazan je nedugo prije nego što su američko-izraelski udari na Iran skrenuli fokus Washingtona na Bliski istok.

Ruski teritorijalni zahtjevi i dalje su glavna prepreka napretku.

Ukrajina ustraje na tome da je zamrzavanje trenutne linije fronte najrealnija osnova za prekid vatre. Rusija, s druge strane, i dalje inzistira na tome da se ukrajinske snage povuku iz dijelova regije Donbas kao preduvjet za bilo kakvo rješenje — što je zahtjev koji je Kijev odbacio.

U rijetkom priznanju iz Washingtona, američki državni tajnik Marco Rubio izjavio je krajem svibnja da su mirovni pregovori uz posredovanje SAD-a zapravo zapeli u slijepoj ulici.

Ipak, Budanov ne smatra da su pregovori u zastoju.

„Određeni procesi su u tijeku, iako nisu u potpunosti javni“, dodao je.

Prema riječima šefa Ureda predsjednika, izaslanici američkog predsjednika Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner, potvrdili su planove za posjet Kijevu i Moskvi „u bliskoj budućnosti“.