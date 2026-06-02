RAT U UKRAJINI

Budanov: Moguće je da rat s Rusijom završi prije ove zime

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Thomas Peter

Kao bivši šef obavještajne službe, Budanov je i ranije često davao hrabre prognoze o ishodu rata, od kojih se nisu sve ostvarile

Realno je očekivati završetak ruskog rata protiv Ukrajine prije zime 2026. godine, izjavio je Kirilo Budanov za Kyiv Independent. Stav šefa Ureda predsjednika podudara s nedavnim izjavama predsjednika Volodimira Zelenskog, koji je u intervjuu 31. svibnja rekao da prozor za učinkovite mirovne pregovore s Moskvom ostaje otvoren do zime, s obzirom na to da Moskva gubi inicijativu na bojištu, a Kijev pojačava dalekometne udare unutar ruskog teritorija.

Na izravan upit, Budanov se složio s tom procjenom.

„Predsjednik nam je zadao zadatak da pokušamo okončati ovaj rat što je brže moguće. Mogu potvrditi da je to doista njegov cilj — privesti neprijateljstva kraju što prije, po mogućnosti prije zime“, rekao je Budanov govoreći na Forumu o arhitekturi sigurnosti u Kijevu.

„Kao šef Ureda predsjednika, svakako činim sve što je u mojoj moći kako bih ostvario cilj koji je postavio predsjednik Ukrajine.“

Budanov je ovaj cilj opisao kao „apsolutno ispravan, pravovremen i dobro promišljen“. Prema njegovim riječima, niz čimbenika ukazuje na to da postoji nada kako bi Rusija mogla pristati na „određeni prijedlog“ o prekidu neprijateljstava.

Kao bivši šef obavještajne službe, Budanov je i ranije često davao hrabre prognoze o ishodu rata, od kojih se nisu sve ostvarile.

Govoreći o situaciji na bojištu, Zelenski je ranije izjavio da ruski teritorijalni dobici u proteklih mjesec dana nisu premašili njezine gubitke, dodajući da je „potrebno pronaći diplomatski način da sjednemo i razgovaramo“ prije zime. „Ali to ovisi o pritisku na (ruskog predsjednika Vladimira) Putina, pritisku unutar njegovog društva, a mislim da taj pritisak raste, kao i pritisak sankcija — ne da ih se ukida, nego da se uvode nove“, rekao je ukrajinski predsjednik u intervjuu za CBS News.

Posljednji trilateralni razgovori u kojima su sudjelovali Ukrajina, Rusija i SAD održani su sredinom veljače. Sljedeći sastanak, koji je prvotno planiran za kraj veljače, a potom odgođen za početak ožujka, otkazan je nedugo prije nego što su američko-izraelski udari na Iran skrenuli fokus Washingtona na Bliski istok.

Detalji napada: Rusija lansirala 723 raketa i dronova. Koristili i hipersonični 'Cirkon'

Ruski teritorijalni zahtjevi i dalje su glavna prepreka napretku.

Ukrajina ustraje na tome da je zamrzavanje trenutne linije fronte najrealnija osnova za prekid vatre. Rusija, s druge strane, i dalje inzistira na tome da se ukrajinske snage povuku iz dijelova regije Donbas kao preduvjet za bilo kakvo rješenje — što je zahtjev koji je Kijev odbacio.

U rijetkom priznanju iz Washingtona, američki državni tajnik Marco Rubio izjavio je krajem svibnja da su mirovni pregovori uz posredovanje SAD-a zapravo zapeli u slijepoj ulici.

Ipak, Budanov ne smatra da su pregovori u zastoju.

„Određeni procesi su u tijeku, iako nisu u potpunosti javni“, dodao je.

Prema riječima šefa Ureda predsjednika, izaslanici američkog predsjednika Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner, potvrdili su planove za posjet Kijevu i Moskvi „u bliskoj budućnosti“.

