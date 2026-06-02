RATNE ZEBRE Ovako se Rusi brane od ukrajinskih dronova

Ruski kamioni dobivaju „dazzle“ kamuflažu (kamuflažu bliještanjem), koristeći istu taktiku koju Rusija primjenjuje na nekim od svojih najvažnijih vojnih zrakoplova kako bi pokušala zbuniti sustave za navođenje na dalekometnom naoružanju koji koriste tehnologiju prepoznavanja slika. Nekoliko slika koje prikazuju neobično obojene ruske kamione pojavilo se proteklih dana na društvenim mrežama. Za sada su isplivali primjeri teških kamiona dizajna Ural i KAMAZ, piše TWZ.

Zasad postoje najmanje dva različita uzorka: u stilu zebre sa širokim ravnim linijama te organskiji, kovitlajući dizajn nalik lišću. U oba slučaja kamuflaža se proteže preko većine vanjskih površina, uključujući kotače i gume. Nije sasvim jasno nanosi li se bijela boja preko sloja crne (ili dijelova crne) ili je bijela jednostavno nanesena preko standardne bazne boje koja je vrlo tamnozelena. Također, moglo bi se raditi i o kombinaciji oba koncepta nanošenja.

Na prvi pogled, uzorci na kamionima podsjećaju na kultnu shemu bojanja koju je britanska Kraljevska mornarica uvela za svoje ratne brodove još u Prvom svjetskom ratu. „Dazzle paint“ ili „dazzle kamuflažu“ osmislio je 1917. godine službeni ratni umjetnik Norman Wilkinson, kao sredstvo za smanjenje gubitaka od napada njemačkih podmornica. Geometrijski uzorci funkcioniraju tako da koriste visoko kontrastne blokove boja, često s naglaskom na crnu i bijelu, kao dio pažljivo osmišljenog uzorka koji narušava siluetu broda i otežava procjenu udaljenosti i perspektive.

Zašto to rade?

Ukrajinski dronovi koriste umjetnu inteligenciju (AI) kako bi povećali svoju borbenu učinkovitost. To uključuje i računalni vid: proces u kojem dron uči prepoznavanje, identifikaciju, klasifikaciju i praćenje objekata, kao i pružanje preporuka operateru o tome što učiniti – pod uvjetom da operater uopće postoji i da dron ne djeluje autonomno. Mogućnosti koje pokreće umjetna inteligencija čine dronove niže klase otpornijima na sustave elektroničkog ratovanja te olakšavaju njihovu upotrebu u umreženim rojevima. Prije svega, one mogu rezultirati kidanjem nevidljive radiofrekvencijske veze stalne ljudske kontrole („čovjek u petlji“), koja na mnogo načina ograničava potencijal ove klase bespilotnih letjelica.

Nedostatak računalnog vida koji bi ruska protumjera trebala iskoristiti jest kapacitet ugrađenog AI agenta za učenje prepoznavanja objekata. Iako dron može, na primjer, prepoznati Ural formata 6×6 među širokim rasponom potencijalnih kamiona kao meta, ako je izgled vozila dovoljno izobličen, ono neće biti pozitivno identificirano, ili barem neće zadovoljiti prag potvrde koji bi rezultirao kinetičkim napadom. Unatoč tome, kod mnogih dronova koji imaju podršku umjetne inteligencije, ljudski operater i dalje ostaje uključen u petlju (ili nadzire petlju) za sve ključne odluke.

To otvara pitanje koliko bi kamioni s „dazzle“ kamuflažom mogli biti uspješni, iako se ovdje u razmišljanju vjerojatno naglašava izbjegavanje otkrivanja tijekom autonomne faze pretraživanja ciljeva, a ne u samoj završnici napada. Također je vrijedno napomenuti da ovakve sheme bojanja zapravo imaju vrijednost samo u područjima gdje je malo vjerojatno da će ih vidjeti ukrajinske ljudske oči, čak i daljinski putem senzora; na kraju krajeva, oni su daleko uočljiviji od svojih standardno obojenih pandana. Isto tako, moguće je da bi se dron mogao naučiti da specifično lovi upravo ove uzorke, budući da ništa drugo na bojištu ne bi izgledalo tako, pa bi samim time automatski bili potvrđeni kao neprijateljski.

Općenito gledano, ove sheme bojanja još su jedan logičan, iako improviziran odgovor na rastuću prijetnju u ruskoj pozadini, prateći primjer ruskih kamiona koji su u ranim fazama rata bili nakrcani balvanima kao priručnim oklopom za zaštitu od kinetičkih prijetnji.