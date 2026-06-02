Rusi najavili nove napade: Stranci, napustite Kijev!

Rusija je rano u utorak napala gradove diljem Ukrajine stotinama bespilotnih letjelica i desecima projektila, a prema podacima lokalnih vlasti u napadima je poginulo najmanje 18 ljudi, a ranjeno ih je više od 100.

Napadi na gradove, uključujući Kijev i Dnipro, uslijedili su nakon ruskih upozorenja o „sustavnim” udarima na glavni grad poslije prošlomjesečnog smrtonosnog napada dronom na studentski dom u ukrajinskoj regiji Luhansk pod ruskom kontrolom, za koji Kijev poriče odgovornost.

Treći je to snažan napad na Kijev u manje od mjesec dana. Rusija jača udare na Ukrajinu dok je Washington usredotočen na Iran, a mirovni pregovori pod posredovanjem Washingtona stoje na mjestu.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij objavio je da je Rusija u napadu ispalila 73 projektila i više od 600 bespilotnih letjelica. Ponovno je pozvao Washington da pošalje dodatne presretače za sustav Patriot kako bi se obnovile zalihe Kijeva.

„Ovo je bio napad velikih razmjera i apsolutno jasna poruka Rusije - ako Ukrajina ne bude zaštićena od balističkih i drugih raketnih udara, napadi će se nastaviti", napisao je na Telegramu.

Kremlj je u utorak najavio „novu paradigmu” rata zbog onoga što je nazvao „neljudskim terorističkim činovima" ukrajinske vojske protiv civila.

„Ako kijevski režim svjesno čini takve nehumane... terorističke akte protiv civila, protiv djece, onda je to sasvim drukčija paradigma“, rekao je Peskov, glasnogovornik Kremlja.

Moskva je najavila udare i pozvala strance da napuste Kijev.

Zelenskij je prošli tjedan poslao pismo američkom predsjedniku Donaldu Trumpu i Kongresu tražeći sustave protuzračne obrane. Do ponedjeljka nije primio odgovor, piše Reuters.

Ruski rat u Ukrajini ubio je desetke tisuća ljudi, prisilio velik dio stanovništva da napusti svoje domove i opustošio gradove, mjesta i sela, a Rusija kontrolira oko petinu Ukrajine.

Fotografije u utorak pokazale su velike eksplozije i oblake dima koji se nadvijaju nad neboderima u Kijevu, gdje je u noćnim napadima ubijeno šestero ljudi, a ranjeno preko 60, uključujući troje djece, rekao je gradonačelnik glavnog grada.

"Nismo mogli shvatiti što se događa - neka vrsta apokalipse?" rekla je Olha Mudra, lica i odjeće prekrivenih prašinom, govoreći na mjestu jednog napada, u pratnji svoje šestogodišnje kćeri Natalije.

"Sve je bilo prekriveno (krhotinama), sve u dimu. Ništa se nije moglo vidjeti", rekla je, stojeći ispred uništene stambene zgrade i oštećenih automobila.

Dvanaest ljudi je poginulo, uključujući dva dječaka, u jugoistočnom gradu Dnjepru, gdje je djelomično uništena četverokatnica, rekli su lokalni dužnosnici.

Kijev je bio glavna meta napada, rekli su dužnosnici. Oštećeno je najmanje devet nebodera, vrtić, klinika, uredi i administrativne zgrade.

Napad je također privremeno isključio struju za 140.000 stanovnika, objavila je elektroenergetska tvrtka DTEK.

Tisuće ljudi sklonilo se u kijevski podzemni sustav, neki su nosili kućne ljubimce, stvari i madrace.

Ukrajinsko ratno zrakoplovstvo objavilo je da je Rusija lansirala 656 dronova i 73 rakete, uključujući 33 balističke rakete koje je teško oboriti i osam hipersoničnih raketa Zirkon - što se čini najvećim brojem takvih raketa korištenih tijekom rata.

Zirkon ima domet od 1000 km i putuje devet puta brže od brzine zvuka, kaže Moskva. Jedinice ratnog zrakoplovstva oborile su ili neutralizirale 40 raketa i 602 drona, ali ratno zrakoplovstvo nije navelo Zirkon među onima koji su presretnuti.

Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da je izvelo "masovni napad" na objekte ukrajinske obrambene industrije koristeći visokoprecizno oružje dugog dometa.

U sjeveroistočnoj ukrajinskoj regiji Harkiv, među 14 ozlijeđenih u napadima bilo je i dijete, rekli su dužnosnici.

Napadnute su i ruske regije. Rafinerija nafte Ilski, u južnoj ruskoj regiji Krasnodar, zapalila se nakon napada dronom, objavile su lokalne vlasti na Telegramu. Ukrajinska vojska potvrdila je napad.

U regiji Belgorod koja graniči s Ukrajinom, 11-godišnji dječak ozlijeđen je nakon što je ukrajinski dron udario u kuću, izjavile su lokalne vlasti.

Rusija je tijekom noći oborila ukupno 148 ukrajinskih dronova, izvijestile su ruske novinske agencije, pozivajući se na ministarstvo obrane.

Sustavi protuzračne obrane također su odbili dronove iznad Sevastopolja na Krimu koji je okupirala Rusija, objavile su tamošnje vlasti.