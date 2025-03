Budimir o vili Pokora: 'Objekt nije moj. Neću dati ostavku'

Novi predsjednik uprave Hrvatskih cesta, HDZ-ov Ivica Budimir, prvi put je progovorio o novoj aferi koja se tiče obiteljske nekretnine, vile Pokora, koju nije naveo u imovinskoj kartici.

Na pitanje je li vila ilegalna i je li točna informacija da je sporna zadnja etaža, kao i garaža, pričao je u utorak za RTL.

- Ja sam temeljem zakona objavio imovinsku karticu i u njoj je sve točno prikazano ono što je moje vlasništvo i vlasništvo moje supruge, sve ono što smo dobili u nasljedstvo, odnosno što smo mi i dalje dali na nasljedstvo. Znači, to vam jedino mogu reći – sve što je naše je i prijavljeno, što nije – nije ni prijavljeno - rekao je novinarki.

Pojasnio je kako se radi o objektu iz 1958. godine te kako ne može reći je li nešto ilegalno.

- Za sad ne mogu ovako odgovoriti. Moj objekt nije moj. Bio je to objekt mog punca, pa moje supruge i sad je moje djece. Tako da više na to nemam što odgovoriti - rekao je Budimir i dodao da koliko on zna, dok je on bio vlasnik, nije bio izgrađen ilegalni dio.

Potvrdio je da o ostavci zbog ove afere ne razmišlja. Postavio je protupitanje: "Zašto bih podnio?"

Na inzistiranje novinara da bi možda htio dati ostavku zbog ilegalne gradnje, ponovo je upitao:

- Koje ilegalne gradnje?" Kaže da je bitno tko je ilegalni graditelj te je rekao da su ga ranije optuživali i za stan koji je dobio od roditelja. "Što bih ja trebao?", uporno je odgovarao.

Ne zna je li građevinska inspekcija pregledala vilu, a o tome nije pričao niti s ministrom Olegom Butkovićem niti premijerom Andrejem Plenkovićem, jer to za njega nije problem.